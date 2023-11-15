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10 GB ücretsiz internet başvurusu nasıl yapılır? Kimler başvurabiliyor? 6 soru 6 cevap

Yükseköğretim öğrencilerine yönelik "teknolojik cihaz ve internet desteği" başvuruları bugün itibarıyla başladı. Şartları taşıyan öğrenciler aylık 10 GB ücretsiz internet başvurusu yapabilecek. Peki, 10 GB ücretsiz internet başvurusu nasıl yapılır? İşte 10 GB internet başvuru şartları, merak edilen sorular ve başvuru ekranı...

15 Kasım 2023 | 12:00
Son Güncellenme: 15 Kasım 2023 | 12:57
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10 GB ücretsiz internet başvurusu nasıl yapılır? Kimler başvurabiliyor? 6 soru 6 cevap

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda tablet, cep telefonu, bilgisayar ve 10 GB internetten oluşan "Genç Teknoloji Destek" başvurularının başladığını duyurdu. Peki, kimler 10 GB internet başvurus yapabiliyor? Şartlar ne? İşte 10 GB ücretsiz internet başvurusu için merak edilen soruların yanıtları:

1- 10 GB İNTERNET BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

  • Bakanlıktan yapılan açıklamada "Genç Teknoloji Destek" programının hizmete sunulduğu belirtildi. Teknolojik cihaz ve internet desteğinden yararlanmak isteyen öğrencilerin, geniş bilgilerin yer aldığı "www.gsbbiz.gsb.gov.tr" adresinden başvuru yapabilecek.
  • Öğrencilerin ayrıca cep telefonlarından "GSBBiz" uygulamasını indirerek başvuru işlemlerini gerçekleştirebilecek.
  • Bakanlığın paylaştığı adreste Genç Teknoloji Destek bölümünde Tablet/Bilgisayar Desteği, Telefon Desteği ve İnternet Desteği olmak üzere 3 bölüm bulunuyor.
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2- AYLIK 10 GB İNTERNET BAŞVURU ŞARTLARI NE?

2- AYLIK 10 GB İNTERNET BAŞVURU ŞARTLARI NE?

10 GB internet kararına ilişkin detaylar da dün Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. 10 GB internet desteğinden yararlanma şartları Resmi Gazete'ye göre şöyle: a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, b) Açık öğretim programları hariç bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı öğrenci olması, c) Başvuru tarihi itibarıyla 26 yaşından gün almamış olması, ç) Daha önce bu destekten yararlanmamış olması, d) İnternet desteğinden faydalanılacak telefon hattının öğrenciye ait olması, e) Bakanlık tarafından belirlenen tarihler arasında başvuruda bulunulması Başvuran kişilerin bu kriterlerin hepsini karşılaması gerekiyor.
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3- BAŞVURU SONRASI NE OLACAK?

3- BAŞVURU SONRASI NE OLACAK?

Resmi Gazete'de yayınlanan tebliğe göre internet desteği, öğrenim süresi boyunca bir defaya mahsus olmak üzere on iki ay boyunca kesintisiz sağlanacak. Başvurular sistem üzerinden değerlendirilecek. Öğrenci tarafından girilen bilgilerin internet desteği şartlarını sağlamıyorsa başvuru sistem üzerinden reddedilecek. Eğer başvuru kabul edilirse öğrencinin bilgileri ilgili mobil şebeke işletmecilerine bildirilecek. Destek bedeli Bakanlık tarafından mobil şebeke işletmecilerine ödenecek.
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AYLIK 10, YILLIK 120 GB

AYLIK 10, YILLIK 120 GB

Başvuru kabul edilirse öğrenciye bir hatla sınırlı olmak üzere 12 ay boyunca ücretsiz aylık 10 GB internet sağlanacak.
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4- KULLANILMAYAN İNTERNET DEVREDİLİR Mİ?

4- KULLANILMAYAN İNTERNET DEVREDİLİR Mİ?

Resmi Gazete'deki tebliğe göre kullanılmayan internet desteği bir sonraki aya devredilemiyor. Bu destek, öğrenci adına kayıtlı kullanıma açık bir hatla kullanılıyor.
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5- HAT TAŞINIRSA NE OLACAK?

5- HAT TAŞINIRSA NE OLACAK?

Peki, öğrenci numarasını başka bir mobil şebeke işletmecisine devrederse ücretsiz internet desteği devam edecek mi? Bu sorunun yanıtı hayır. İnternet desteği sağlandığı süre boyunca öğrenciye ait numaranın başka bir mobil şebeke işletmecisine taşınması halinde söz konusu destek sonlandırılacak.
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6- ÖĞRENCİ MEZUN OLURSA, 26 YAŞINDAN GÜN ALIRSA NE OLACAK?

6- ÖĞRENCİ MEZUN OLURSA, 26 YAŞINDAN GÜN ALIRSA NE OLACAK?

İnternet desteği sağlanan öğrenci, destekten yararlandığı sırada yükseköğretim kurumundan mezun olması veya 26 yaşından gün alması halinde de internet desteğinden belirtilen süre boyunca yararlanmaya devam edecek.
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