Android 17 hangi telefonlara gelecek? İşte tam liste

Google, Pixel cihazlar için Android 17 sürümünü çıkardı. Yakında diğer markalar da bu güncellemeyi sunmaya başlayacak. Ancak kullanıcılar kendi telefonlarının bu yeni sürümü alıp almayacağı konusunda emin değil. Markaların güncel güncelleme politikaları incelendi ve Android 17 alacak cihazların listesi çıkarıldı. Google dışındaki markalar henüz resmi bir liste açıklamadı, fakat resmi politikalara dayandığı için bu listedeki cihazlar kesin gözüyle güncelleme bekleyebilir.
1 Google Pixel modelleri
Her zaman olduğu gibi yeni güncellemeyi ilk olarak Pixel telefonlar alıyor. Dağıtım 16 Haziran itibarıyla başladı, ancak bölgenize ulaşması biraz zaman alabilir.
Pixel 10, 10 Pro, 10 Pro XL, 10 Pro Fold, 10a
Pixel 9, 9 Pro, 9 Pro XL, 9 Pro Fold, 9a
Pixel 8, 8 Pro, 8a
Pixel 7, 7 Pro, 7a
Pixel 6, 6 Pro, 6a
Pixel Tablet
Pixel Fold
2 Samsung
Samsung, Android 17 tabanlı One UI 9.0 arayüzünü şu an Galaxy S26 serisinde beta olarak test ediyor. Yakında başka modeller de bu teste katılacak. Kararlı sürüm ise Temmuz 2026'da yeni katlanabilir modellerle birlikte çıkacak.
Galaxy S serisi: Galaxy S26, S26+, S26 Ultra / Galaxy S25, S25+, S25 Ultra, S25 Edge, S25 FE / Galaxy S24, S24+, S24 Ultra, S24 FE / Galaxy S23, S23+, S23 Ultra, S23 FE
Galaxy Z serisi: Galaxy Z TriFold / Galaxy Z Fold Special Edition / Galaxy Z Fold 7, Z Flip 7, Z Flip 7 FE / Galaxy Z Fold 6, Z Flip 6 / Galaxy Z Fold 5, Z Flip 5
Galaxy A serisi: Galaxy A57, A56, A55, A54 / Galaxy A37, A36, A35, A34 / Galaxy A27, A26, A25, A24 / Galaxy A17 (4G/5G), A16 (4G/5G), A15 (4G/5G) / Galaxy A07 (4G/5G), A06 (5G)
Galaxy M serisi: Galaxy M56, M55, M55s, M54 / Galaxy M36, M34 / Galaxy M17, M17e, M16, M15 / Galaxy M07, M06
Galaxy F series: Galaxy F70e / Galaxy F56, F55, F54 / Galaxy F36, F34 / Galaxy F17, F16, F15 / Galaxy F07, F06
Galaxy Tab serisi: Galaxy Tab S11, Tab S11 Ultra / Galaxy Tab S10+, S10 Lite, S10 Ultra / Galaxy Tab S10 FE, S10 FE+ / Galaxy Tab S9, Tab S9+, Tab S9 Ultra / Galaxy Tab S9 FE, Tab S9 FE+ / Galaxy Tab S6 Lite (2024) / Galaxy Tab A11, Tab A11+ / Galaxy Tab Active 5, Tab Active 5 Pro
Galaxy XCover serisi: Galaxy XCover 7, XCover 7 Pro
3 OnePlus ve OxygenOS 16 takvimi
OnePlus, Android 17 betasını sadece OnePlus 15 için açtı ancak kararlı sürüm birçok modele gelecek. Şirket, OxygenOS 16 arayüzünü Kasım 2026 gibi dağıtmaya başlayacak.
Ana modeller: OnePlus Open / OnePlus 15, 15R / OnePlus 13, 13R, 13s, 13T / OnePlus 12, 12R / OnePlus 11
Nord serisi: OnePlus Nord 6 / OnePlus Nord 5 / OnePlus Nord 4 / OnePlus Nord CE 6 / OnePlus Nord CE 6 Lite / OnePlus Nord CE 5
Pad serisi: OnePlus Pad 4 / OnePlus Pad 3 / OnePlus Pad 2 / OnePlus Pad Lite / OnePlus Pad Go 2
4 Nothing
Nothing, telefonlarının büyük kısmına Android 17 getirecek. Beta süreci yürütmediler ancak kararlı güncellemeyi ilk dağıtan markalardan biri olacaklar. Güncelleme, Nothing OS 5.0 ile birlikte Kasım 2026'da başlayacak.
Nothing Phone (4a), (4a) Pro
Nothing Phone (3), (3a), (3a) Lite, (3a) Pro
Nothing Phone (2a), (2a) Plus
Nothing CMF Phone 2 Pro
5 Motorola çok sayıda modele dağıtacak
Motorola; Razr, Edge ve Moto G serilerinden onlarca telefona bu güncellemeyi sunacak. Şu an bazı modeller betayı test ediyor, kararlı sürüm ise Ekim 2026 gibi gelecek.
Razr serisi: Motorola Razr 70, 70+, 70 Ultra (2026) / Motorola Razr 60, 60 Ultra (2025) / Motorola Razr+ 2025 / Motorola Razr 50, 50 Ultra (2024)
Edge serisi: Motorola Edge 70, 70 Pro, 70 Pro+, 70 Fusion, 70 Fusion+ / Motorola Edge 60, 60 Pro, 60 Neo, 60 Fusion, 60 Stylus / Motorola Edge 50, 50 Pro, 50 Ultra, 50 Neo, 50 Fusion / Motorola Edge (2026), Edge (2025)
Moto G serisi: Moto G Max / Moto G stylus 5G (2026/2025) / Moto G Power 5G (2026/2025) / Moto G Play (2026) / Moto G (2026/2025) / Moto G87, G86 / Moto G77, G75 / Moto G67, G57, G57 Power / Moto G47, G37, G37 Power
Diğer modeller: Moto Pad (2026) / Moto Pad 60 Neo / Motorola ThinkPhone 25 / Motorola Signature
6 Xiaomi ekosistemi
Xiaomi, kararlı sürümü Ekim 2026'da dağıtmayı planlıyor. Çin'deki kullanıcılar bu güncellemeyi birkaç hafta daha erken alabilir. Xiaomi modellerinin ardından Redmi ve POCO cihazlar da Kasım 2026 itibarıyla güncellenecek.
Xiaomi modelleri: Xiaomi Leica Leitzphone / Xiaomi 17, 17 Ultra, 17T, 17T Pro / Xiaomi 15, 15 Pro, 15 Ultra, 15T, 15T Pro / Xiaomi 14, 14 Pro, 14 Ultra, 14 Civi, 14T, 14T Pro / Xiaomi 13T, 13T Pro / Xiaomi Mix Flip
Redmi modelleri: Redmi Note 15, 15 Pro, 15 Pro+, 15 Special / Redmi Note 14, 14 Pro, 14 Pro+, 14S / Redmi 15, 15C, 15A / Redmi A7, A7 Pro, A5 / Redmi Pad 2, 2 9.7, 2 Pro / Redmi Turbo 5
POCO modelleri: POCO F8 Pro, F8 Ultra / POCO F7, F7 Pro, F7 Ultra / POCO F6, F6 Pro / POCO X8 Pro, X8 Pro Max / POCO X7, X7 Pro / POCO X6 Pro / POCO M8, M8 Pro, M8s / POCO M7, M7 Plus / POCO C85, C85x, C81, C81 Pro, C81x, C71 / POCO Pad X1, M1, C1
7 Oppo ve Vivo kasım ayını bekliyor
Oppo ve Vivo, yeni sürümü Kasım 2026 içinde sunmaya başlayacak. Oppo tarafında ColorOS, Vivo tarafında ise OriginOS 7 arayüzü bu güncellemeye eşlik edecek. iQOO da Vivo ile aynı takvimi izleyecek.
Oppo modelleri: Oppo Find N6, N5, N3, N3 Flip, N2, N2 Flip / Oppo Find X9, X9 Pro, X9 Ultra, X9s, X8, X8 Pro, X8 Ultra, X7, X7 Ultra, X6, X6 Pro / Oppo Reno 15, 14, 13, 12, 11 serileri / Oppo F33, F31, F29 serileri / Oppo K13, K13 Turbo, K13 Turbo Pro, K13x / Oppo Pad 5, 3, SE
Vivo modelleri: Vivo X300, X200, X100 serileri / Vivo V70, V60, V50, V40 serileri / Vivo T4, T4 Pro, T4 Ultra, T4 Lite, T4x, T4R / Vivo Y400, Y300, Y51, Y31, Y21, Y11, Y05 serileri
iQOO modelleri: iQOO 15, 15 Ultra, 15R, 13, 12, 12 Pro / iQOO Z11x, Z10, Z10x, Z10R, Z10 Lite / iQOO Neo 10, 10R, 9 Pro
8 Realme, Asus, Honor ve Sony listeleri
Realme, güncellemeyi Realme UI 8.0 ile birlikte Kasım 2026 başında vermeyi planlıyor. Honor, MagicOS 11 arayüzünü Ekim 2026'da getirecek. Asus ve Sony ise güncellemeyi doğrudan kararlı sürüm olarak yıl sonuna doğru sunacak. Sony tarafında sadece üç cihaz bu listede yer alıyor.
Realme modelleri: Realme GT 8 Pro, GT 7, GT 6, GT 5 serileri / Realme 16, 15, 14 serileri / Realme P4, P3 serileri / Realme C85, C83, C75, C73, C71 / Realme Narzo Power, 100, 90, 80 serileri / Realme Note 80, 70 / Realme Pad 3
Asus modelleri: Asus ROG Phone 9, 9 Pro, 9 FE / Asus Zenfone 12 Ultra
Honor modelleri: Honor Magic 8, 7, 6, V6, V5, V3, Vs3 serileri / Honor 600, 400, 300, 200 serileri
Sony modelleri: Sony Xperia 10 VI / Sony Xperia 1 VII / Sony Xperia 1 VI