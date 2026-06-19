Android 17 hangi telefonlara gelecek? İşte tam liste

Google, Pixel cihazlar için Android 17 sürümünü çıkardı. Yakında diğer markalar da bu güncellemeyi sunmaya başlayacak. Ancak kullanıcılar kendi telefonlarının bu yeni sürümü alıp almayacağı konusunda emin değil. Markaların güncel güncelleme politikaları incelendi ve Android 17 alacak cihazların listesi çıkarıldı. Google dışındaki markalar henüz resmi bir liste açıklamadı, fakat resmi politikalara dayandığı için bu listedeki cihazlar kesin gözüyle güncelleme bekleyebilir.