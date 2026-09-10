Apple'ın ilk katlanabilir iPhone'u sahnede! iPhone Duo'nun özellikleri neler, fiyatı ne kadar?

Ternus, "Başkaları, iki telefonun tuhaf bir şekilde birbirine yapıştırıldığı hissini veren katlanabilir cihazlar üretti. Bu durum, insanların kullanım alışkanlıklarına hiç de uygun olmayan kare bir ekran ortaya çıkarıyor. Dikey içerikler arasında gezinmek verimsizleşiyor ve filmlerin etrafını kaplayan devasa siyah bantlar, daha büyük bir ekranın aslında çok daha küçükmüş gibi hissedilmesine neden oluyor.

Yola, bizzat kendimiz için arzuladığımız o deneyimle çıktık. Ardından, yalnızca Apple'ın yapabileceği bir ustalıkla, özenli tasarımı çığır açan mühendislik çözümleriyle birleştirdik ve ortaya çıkan sonuç ise katlanabilir telefon deneyimini yeniden tanımlayacağına inandığımız, bir dizi olağanüstü yenilik oldu." dedi.