Apple'ın ilk katlanabilir iPhone'u sahnede! iPhone Duo'nun özellikleri neler, fiyatı ne kadar?

Apple, teknoloji dünyasının bir süredir beklediği katlanabilir telefon pazarına iPhone Duo ile adım attı. Şirketin tanıttığı yeni model, 1999 dolardan başlayan fiyatlarla kullanıcılarla buluşacak. Ön sipariş süreci 16 Ekim'de başlayacak iPhone Duo, 23 Ekim itibarıyla satışa çıkacak.
Peki, katlanabilir iPhone Duo neler sunuyor? iPhone Duo'nun fiyatı ne kadar ve ne zaman satışa çıkacak?
1 iPhone Duo tanıtıldı
Apple'ın California eyaletindeki Cupertino kampüsünde tanıtım etkinliği düzenlendi.
Etkinlikte , yeni akıllı telefon modelleri iPhone 18 Pro ile iPhone 18 Pro Max'in yanı sıra merakla beklenen katlanabilir telefonu iPhone Duo'nun tanıtımı yapıldı.
2 John Ternus CEO olarak ilk kez sahnede
Görevi 1 Eylül'de Tim Cook'tan devralan John Ternus, CEO olarak ilk kez sahneye çıktı.
Buradaki konuşmasında, "Akıllı bir kişisel merkezi sıfırdan tasarlıyor olsaydınız, bunu nasıl yapardınız?" diye soran Ternus, "Her şeyden önce, her zaman yanınızda olan, son derece kişisel ve en çok ihtiyaç duyulan anlarda akıllı çözümler sunabilen bir şey isterdiniz." dedi.
3 "Katlanabilir" tasarıma dikkat çekti
Ternus, insanların hayatında merkezi rol oynayan bir cihazın daha büyük bir ekrana sahip olmasının yeni imkanlar getirebileceğini söyledi.
Ancak bu cihazın cebe veya avuca da sığması gerektiğini dile getiren Ternus, bunu başarmanın en iyi yolunun ise "katlanabilir" bir tasarımdan geçtiğini vurguladı.
4 "Yola, bizzat kendimiz için arzuladığımız deneyimle çıktık"
Ternus, "Başkaları, iki telefonun tuhaf bir şekilde birbirine yapıştırıldığı hissini veren katlanabilir cihazlar üretti. Bu durum, insanların kullanım alışkanlıklarına hiç de uygun olmayan kare bir ekran ortaya çıkarıyor. Dikey içerikler arasında gezinmek verimsizleşiyor ve filmlerin etrafını kaplayan devasa siyah bantlar, daha büyük bir ekranın aslında çok daha küçükmüş gibi hissedilmesine neden oluyor.
Yola, bizzat kendimiz için arzuladığımız o deneyimle çıktık. Ardından, yalnızca Apple'ın yapabileceği bir ustalıkla, özenli tasarımı çığır açan mühendislik çözümleriyle birleştirdik ve ortaya çıkan sonuç ise katlanabilir telefon deneyimini yeniden tanımlayacağına inandığımız, bir dizi olağanüstü yenilik oldu." dedi.
5 7,6 inçlik iç ekrana sahip olacak
Etkinlikte verilen bilgilere göre, Apple'ın ilk katlanabilir telefonu iPhone Duo, açıldığında içerik görüntüleme, oyun oynama ve çoklu görevler için 7,6 inçlik iç ekrana sahip olacak.
6 iPhone 18 Pro'nun ekran alanının yüzde 90'ını sunacak
Parlamayı en aza indirecek özel nano-dokulu yüzeye sahip iPhone Duo, kapalı konumdayken ise 5,4 inçlik dış ekranıyla kompakt ve cebe sığan bir tasarımla iPhone 18 Pro'nun ekran alanının yüzde 90'ını sunacak.
7 İki renkte piyasaya sürülecek
"Yıldız beyazı" ve "gece gökyüzü" olmak üzere iki renkte piyasaya sürülecek iPhone Duo için 16 Ekim'den itibaren 70'ten fazla ülkede ön sipariş verilebilecek.
8 23 Ekim'de satışa sunulacak
Apple'ın katlanabilir telefonu 1999 dolar başlangıç fiyatıyla 23 Ekim'de satışa çıkacak.
9 En ince iPhone modeli olma özelliğini taşıyor
Apple, iPhone Duo’nun kasasını titanyumdan üretti. Cihaz, açıldığında şirketin bugüne kadar geliştirdiği en ince iPhone modeli olma özelliğini taşıyor.
Telefon kapalı konumdan açık ekrana geçirildiğinde uygulamaların görüntü düzeni korunuyor. Apple, geniş ekranı yatay ve dikey konumda kullanılabilecek şekilde geliştirdi.
10 Apple Pencil desteği
Ayrıca Apple, iPhone Duo’nun donanımı ile iOS’u birbiriyle uyumlu çalışacak biçimde geliştirdi. Uygulama arayüzleri de cihazın katlanmış veya açık konumuna göre uyum sağlayacak.
Apple Pencil desteği de iPhone Duo’ya gelecek. Şirket, yılın ilerleyen dönemlerinde Apple Pencil’ın hem iç hem de dış ekranda kullanılmasını destekleyecek.
iPhone Duo'da biyometrik doğrulama, yan düğmeye entegre edilen Touch ID sensörüyle sağlanıyor. Cihazın kilidi Apple Watch aracılığıyla da açılabiliyor.
11 Çift bataryalı tasarım
iPhone Duo'nun donanımında Apple'ın yeni C2 hücresel modemi de yer alıyor. Şirket, cihazın uzun süreli performansının iPhone 17 Pro’ya göre yüzde 35’e kadar daha yüksek olduğunu belirtiyor.
Katlanabilir tasarım, iPhone Duo'nun batarya yapısına da yansıyor. Apple, cihazın iki tarafına ayrı birer batarya konumlandırırken, sistem bu iki bataryayı tek bir batarya olarak kullanıyor. Şirketin paylaştığı verilere göre iPhone Duo, iç ekran kullanıldığında 31 saate, dış ekranda ise 44 saate kadar video oynatma süresi sağlıyor. İç ve dış ekranın eşit kullanıldığı günlük kullanımda pil ömrü 24 saate kadar ulaşıyor.
Hızlı şarj desteğine sahip iPhone Duo, dünya genelinde yalnızca eSIM seçeneğiyle satışa sunulacak. Cihazda fiziksel SIM kart yuvası bulunmayacak.
12 iPhone Duo'nun kamera özellikleri
Apple, iPhone Duo'nun kamera sistemini geliştirirken cihazın katlanabilir tasarımının sağladığı farklı kullanım seçeneklerini de dikkate aldı. Telefonda 48 MP Fusion ana kameranın yanı sıra 48 MP çözünürlüğe sahip Fusion ultra geniş açılı kamera bulunuyor. Ultra geniş açılı kamerada ise iPhone 18 Pro’da kullanılan sensörün aynısı tercih ediliyor.
iPhone Duo, Apple'ın yenilediği Fotoğrafik Stiller özelliğini de destekliyor. Cihazın dış ekranında 12 MP Center Stage ön kamera bulunurken, iç ekranda yeni bir FaceTime kamerası yer alıyor.
13 iPhone Duo Türkiye fiyatları belli oldu
iPhone Duo’nun Türkiye fiyatları şöyle:
- iPhone Duo 256 GB: 229.999 TL
- iPhone Duo 512 GB: 246.999 TL
- iPhone Duo 1 TB: 280.999 TL
- iPhone Duo 2 TB: 335.999 TL
iPhone Duo, 256 GB'tan başlayıp 2 TB'a kadar ulaşan depolama seçenekleriyle sunulacak. Apple, yeni model için takas imkanının da bulunacağını açıkladı.
iPhone Duo’nun ön sipariş süreci 16 Ekim'de başlayacak. Cihaz, 23 Ekim itibarıyla satışa sunulacak.