Yeni iPhone modelleri tanıtıldı, eskilerine zam geldi: İşte güncel fiyatlar

Teknoloji devi Apple, Cupertino'daki kampüsünde düzenlediği etkinlikte yeni amiral gemileri iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max ve şirket tarihinin ilk katlanabilir telefonu olan iPhone Duo modellerini tanıttı.
Etkinliğin hemen ardından Apple, Türkiye'deki resmi internet sitesinde fiyat güncellemesine giderek satışta kalan önceki nesil iPhone modellerinin fiyatlarını yükseltti.
Eski modellere 15 bin TL’ye varan zam
Yeni model tanıtımlarının ardından eski cihazlarda indirim beklenirken, küresel olarak artan çip maliyetleri ve döviz güncellemesi sebebiyle eski iPhone'ların fiyatı ciddi oranda arttı.
Türkiye'de güncellenen yeni fiyatlar şu şekilde oluştu:
iPhone 17: 84.999 TL'den 99.999 TL'ye yükseldi
iPhone 17e: 59.999 TL'den 72.999 TL'ye yükseldi
iPhone Air: 107.999 TL'den 122.999 TL'ye yükseldi