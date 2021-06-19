Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş İnsanları Derneği (MOBİSAD) Başkanı Mustafa Kemal Turnacı, ikinci el cep telefonu ve tabletlerin yenilenerek garantili satışına yönelik ticaretin, Türkiye’de verimli ve etkili işleyebilmesi için Hazine ve Maliye Bakanlığı ile ikinci el cep telefonu ve tabletlerde KDV oranlarının yüzde 1’e indirilmesi yönünde görüştüklerini belirterek, “Bu yönde de yakın zamanda olumlu haberler alacağımızı düşünüyoruz.” dedi.

İkinci el cep telefonları ve tabletlerin belirli bir standartta yenilenerek, garantili ve sertifikalı şekilde “yenilenmiş ürün” olarak tekrar satışa sunulmasına ilişkin düzenlemeler geçen yıl hayata geçirildi ve Ticaret Bakanlığınca buna yönelik yenileme merkezlerinin nasıl işleyeceği ile kurulacağına yönelik esaslar belirlendi.

Kullanım ömrünü tamamlamayan ikinci el teknolojik ürünlerin tekrar ekonomiye kazandırılması, israfın ve çevreye verilen zararların azaltılması, anılan ürünlerle ilgili ithalat kalemlerinde düşüş sağlanması, kayıt dışılığın engellenmesi, tüketicilerin güvenli ve garantili şekilde ikinci el alışveriş yapmasının sağlanması amacıyla Bakanlık tarafından 3 firma “yenileme merkezi “olarak yetkilendirilmişti.

– “1 yıl garantili şekilde ürünlere ulaşabilecek”

Turnacı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yetkilendirilen firma sayısının 5’e yükseldiğini ifade etti.

Şu anda söz konusu satışları engelleyen bir mevzuat bulunmadığını vurgulayan Turnacı, “Halihazırda bu yönde satışlar yapılabilir ancak ikinci el cep telefonu ve tabletlerin yenilenerek garantili satışına yönelik ticaretin, Türkiye’de verimli ve etkili işleyebilmesi için Hazine ve Maliye Bakanlığı ile ikinci el cep telefonu ve tabletlerde KDV oranlarının yüzde 1’e indirilmesi yönünde görüşmelerimiz oldu. Bu yönde de yakın zamanda olumlu haberler alacağımızı düşünüyoruz.” diye konuştu.

Turnacı, bu kapsamda vatandaşın hiçbir güvenlik zafiyeti olmadan tüketici haklarının tamamından faydalanarak 1 yıl garantili şekilde ürünlere ulaşabileceğinin altını çizerek, “Aynı zamanda Türkiye’de ikinci el cep telefonu piyasasında vergi kayıplarının, kayıt dışılığın büyük oranda önüne geçilebilecek. Bununla birlikte istihdam kayıpları önlenecek ve sektörel gelişim sağlanabilecek. Sektörde kayıt dışı satışlar değil, legal kanallar olumlu etkilenecek.” ifadesini kullandı.

Şu anda KDV oranının yüzde 18 olduğuna ancak sektörün neredeyse tamamının kayıt dışı olarak satış yaptığına işaret eden Turnacı, şöyle devam etti:

“Şu anda tamamen kayıt dışılığa hizmet eden, vatandaşların birçok alanda mağduriyetinin söz konusu olduğu, kuralsızlıkla yön bulmuş ikinci el pazarı var. KDV yüzde 1’e indiğinde ve talebi tamamen legal kanala yönlendirdiğimizde, yıllık 1 milyar liraya yakın vergi geliri elde edilebileceği gibi istihdam artışı da bekliyoruz. Yeni düzenlemeyle ülkemiz, vatandaşımız ve sektörümüz kazanacak.”

– “1-2 ayda güvenilir ikinci el cep telefonları edinilebilecek”

Turnacı, şu anki öngörülere göre yılda 20 milyon cep telefonunun el değiştirdiğini belirterek, ilk başta “yenileme merkezleri” üzerinden ciddi satış rakamlarına ulaşılmasını beklediklerine dikkati çekti. Turnacı, “Vatandaşlar, yenileme merkezlerinden bugünkü piyasa fiyatlarında, hatta daha da uygun fiyatlarda hiçbir güvenlik zafiyeti olmadan ikinci el cep telefonlarını edinebilecek.” dedi.

Yaklaşık 1-2 ayda vatandaşların güvenilir ikinci el cep telefonlarını yetkili yenileme merkezlerinden ve bunların satış kanallarından edinebileceklerini bildiren Turnacı, “Bu kapsamda yenileme merkezlerinin online ve fiziki kanallarıyla söz konusu ürünlerin alış ve satışı gerçekleşebilecek, bu merkezlerin yetkilendireceği alıcı ve satıcı işletmeler de olacak.” diye konuştu.