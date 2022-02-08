İstanbulkart Mobil, en çok indirilen ilk 5 finans uygulaması arasına girdi.

Kasım ayında yenilenen İstanbulkart Mobil 6 milyon indirme sayısıyla en çok indirilen ilk 5 finans uygulaması arasına girdi. Finans kategorisinde önemli markaları geride bırakan İstanbulkart Mobil; iOS’ta (iPhone) 2., Google Play’de (Android) 4. sıraya yükseldi.

Ön ödemeli bir elektronik para kartı olan İstanbulkart, bugün ulaşımın yanı sıra marketlerden müzelere, online alışverişlerden taksilere, kafe-restoranlardan akaryakıt istasyonlarına, perakende sektöründen eğlence sektörüne kadar birçok alanda ödeme aracı olarak kullanılıyor.

Konuyla ilgili düşüncelerini dile getiren BELBİM AŞ Genel Müdürü Nihat Narin, “İstanbul, bir yandan genişleyen coğrafyası, bir yandan artan nüfusu ile dünyanın sayılı mega kentleri arasındaki yerini çoktan aldı. 20 milyonluk nüfusa ev sahipliği yapan İstanbul’da akıllı şehirler vizyonuyla İstanbul halkının hayatını kolaylaştıracak yeni teknolojik çözümler geliştiriyoruz.

İstanbulkart Mobil de İstanbul halkının bu vizyonla hizmet alması hususunda çok kıymetli bir teknolojik ürün. Ulaşım ödemelerini uçtan uca dijitalleştiren İstanbulkart Mobil’i dileyen herkesin ücretsiz olarak erişebileceği ve güvenle kullanabileceği vatandaş odaklı bir mobil uygulama olarak hayata geçirdik. İstanbulkart Mobil, 6 milyon İstanbullu tarafından indirilerek IOS ve Android uygulama marketlerinde en çok indirilen ilk 5 finans uygulaması arasına girdi. Bunun mutluluğunu ve gururunu yaşarken İstanbul’u dünyanın sayılı akıllı kentleri arasında konumlandıracak dijitalleşme projelerimize son hızla devam ediyoruz.” dedi.

Yeni İstanbulkart Mobil’in Özellikleri

• 6 haneli tek şifre ile uygulamaya kolay giriş

• Parmak izi tanıma ve Face ID (yüz tanıma) özelliğiyle uygulamaya güvenli giriş

• Uygulamaya giriş yapmadan çevrim dışı QR kodla ödeme işlemi

• Fiziksel noktaya ihtiyaç duymadan İstanbulkart Mobil üzerinden TL ve abonman yükleme talimatı verme

• Vizeleme talimatı verme

• Android ve IOS işletim sisteminde TL / abonman yükleme ve vizeleme talimatının NFC özelliği ile tanımlanması

• HES kodu eşleştirme

• Keşfet menüsüyle tüm ödeme ve yükleme noktalarını görüntüleyebilme

• Kampanya takibi, kampanyalara katılım ve ödül kazanımı