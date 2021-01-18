Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını, bazı sektörleri olumsuz etkilerken, bazılarının ise öne çıkmasına neden oldu. Hepsiburada Üst Yöneticisi (CEO) Murat Emirdağ, salgınla birlikte e-ticaretin perakende içindeki payının 2023 yılında gelinmesi hedeflenen çift haneli rakamlara yaklaştığını belirterek, “e-ticaret sektörü olarak, 3 yılda ulaşmayı beklediğimiz gelişime bu süreçte 3 ayda ulaştık” dedi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını, bazı sektörleri olumsuz etkilerken, bazılarının ise öne çıkmasına neden oldu.

Özellikle dijitalleşmenin artmasıyla kurulan e-ticaret platformları, yeniliklere hızlı adapte olabilme yetkinlikleriyle salgın sürecinde dikkati çekti. e-ticaret platformları, bu süreçte hem büyüdü hem de yeni ürün ve hizmetler geliştirerek farklı kitlelere ulaştı.

Hepsiburada Üst Yöneticisi (CEO) Murat Emirdağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, e-ticaretin perakende içindeki payı yüzde 5 dolaylarında seyrederken, salgınla birlikte 2023 yılında gelinmesi hedeflenen çift haneli rakamlara yaklaşıldığını, e-ticaret sektörünün, 3 yılda ulaşmayı beklediği gelişime bu süreçte 3 ayda ulaştığını söyledi.

Emirdağ, online alışverişin pratikliğini ilk kez deneyimleyen, doğru yerden alışveriş yapıldığında güvenilir olduğunu gören yeni kullanıcıların bu deneyimden kolay kolay vazgeçmeyeceğine ve bu yükselişin gelecek yıllarda da devam edeceğine inandıklarını ifade ederek, “Bu hızlı dönüşümün, yapılacak yeni yatırımlar ve atılacak inovatif adımlarla kalıcı olacağını öngörüyoruz. Değişen tüketici alışkanlıklarıyla ivme kazanan dijital dönüşüm, önümüzdeki dönemde daha da hızlanacak ve markalar için önemini artıracak.” dedi.

“Salgın döneminde farklı yaş gruplarındaki tüketicilere de ulaştık”

Murat Emirdağ, salgın döneminde müşterilere yeni servis ve hizmetler sunarak e-ticaret deneyimlerini kolaylaştırmayı hedeflediklerini, bu sayede farklı ihtiyaçları olan farklı yaş gruplarındaki tüketicilere de ulaştıklarını söyledi.

Emirdağ, “Örneğin, müşterilerimizin market, kahve ve yemek siparişi gibi günlük ihtiyaçlarını çok kısa sürede evlerine ulaştırdığımız Hepsiexpress hizmetimiz salgın döneminde büyük ilgi gördü. Özellikle sokağa çıkma yasağından yoğun şekilde etkilenen 65 yaş üstü grubunun bu hizmetten sıklıkla yararlandığını gördük.” diye konuştu.

Bankalararası Kart Merkezi verilere göre, salgından kaynaklı sokağa çıkma yasaklarının en yoğun olduğu mart, nisan aylarında 5 milyon yeni kredi kartının internetten ödemelerle tanıştığını bildiren Emirdağ, hem kendi dataları hem de bu verilerden gördükleri kadarıyla yakın gelecekte e-ticarete artan yönelimin süreceğini söyledi.

Türkiye’nin Hepsiburada’sı olarak 20 yılı aşkın bir tecrübeyle hizmet verdiklerini bildiren Emirdağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bugün geldiğimiz noktada Türkiye’nin ve bölgenin en büyük e-ticaret platformu konumundayız. 40’a yakın kategoride 30 milyonu aşkın ürün çeşidini müşterilerimizle buluşturan, aylık 200 milyonun üzerinde ziyareti ağırlayan dev bir platformuz. Türkiye ve bölgenin en büyüğü olma özelliğini taşıyan Akıllı Operasyon Merkezimizle, sektörün çıtasını yükselten teknolojik çalışmaları yürüttüğümüz Ar-Ge merkezimizle online alışveriş sektörünün gelişimine liderlik ediyoruz. Yatırımlarımız ve sunduğumuz inovasyonlarla ülkemizde dijital dönüşümün öncülüğünü yapıyoruz. Bu dönemde teknolojinin iyileştirici gücünü odağımıza alarak çalıştık ve tüm müşterilerimizin bu zor dönemde de ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına operasyonel devamlılığımızı sağladık. Bunu yaparken de müşterilerimizin, çalışanlarımızın ve tüm paydaşlarımızın sağlık ve güvenliğini önceliklendirdik. Bu dönemde Sağlık Bakanlığımızın rehberliği doğrultusunda müşterilerimizin, çalışanlarımızın, iş ortaklarımızın ve tüm toplumun sağlığını azami düzeyde koruyacak şekilde hijyen tedbirlerini hayata geçirdik.”

“5 bin kişilik ek istihdam sağladık”

Hepsiburada CEO’su Emirdağ, tüm siparişlerin, gerekli hijyen tedbirlerini alan ekipler tarafından paketlenip dezenfeksiyonu sağlanmış araçlarla en güvenli şekilde yola çıktığını, Hepsiburada teslimat ekipleri tarafından hijyen kurallarına uygun olarak müşterilere teslim edildiğini, hijyen ve güvenlik süreçlerine harfiyen uymaya devam ettiklerini söyledi.

İçinden geçilen bu zorlu salgın sürecinde el ele vererek, herkesin birbirine destek olarak en kısa sürede atlatılacağı inancıyla çeşitli yardım kampanyaları da hayata geçirdiklerini aktaran Emirdağ, şunları kaydetti:

“İlk önce, ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ milli dayanışması kapsamında, sağlık personelinin kullanımı için Sağlık Bakanlığına 500 bin adet cerrahi maske ve 500 bin adet muayene eldiveniyle destek verdik. Ardından ramazan ayının gelmesiyle birlikte İçişleri Bakanlığı ve valilik ile koordineli olarak, Hepsiburada ve müşterilerimizin desteği ile on binlerce ramazan paketini ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdık. KOBİ ve kadın girişimcilere verdiğimiz desteğe ilave olarak, Türkiye’nin lokomotif sektörü tekstil perakendecileri ve markalarına destek amacıyla Perakende Dayanışma Hareketi’ni hayata geçirdik. Bu kapsamda BMD üyesi markalara verdiğimiz ekstra ticari teşviklerin yanı sıra pazarlama, e-ihracat, lojistik ve teknoloji alanlarında destekler sunduk. Gebze Akıllı Operasyon Merkezimiz, Hepsijet Lojistik ve Hepsiexpress birimlerimizde görevlendirmek üzere 5 bin kişilik bir ek istihdam sağlayarak ülkemizin istihdam ve ekonomisine katkımızı perçinleyecek ek istihdam planımızı açıkladık. Müşteri memnuniyetini merkeze alarak inovatif servis ve hizmetler hayata geçirmeye de devam ettik. Örneğin, genişlettiğimiz Hepsiexpress hizmetlerimizle müşterilerimizin market, kahve ve yemek siparişi gibi günlük ihtiyaçlarını çok kısa sürede evlerine ulaştırmaya devam ediyoruz.”

Emirdağ, taşımacılık sektörüne yenilikçi bakış açısı kazandıran Hepsijet, dijital ödeme çözümleri sunan HepsiPay, markalara hizmet sağlayan reklam platformu HepsiAd, e-ihracat ile işletmelere birer dünya oyuncusu olma fırsatı sundukları ve Türk ürünlerini dünyaya açan Hepsiglobal gibi farklı birçok servis ile müşteriler başta olmak üzere tüm paydaşlara fayda sağlayan dev bir ekosistemi hep birlikte inşa ettiklerini anlattı.

“Kimse ihtiyaçlarını ertelemesin” diye tek alışveriş sepeti için birden fazla kredi kartı ile satın almayı mümkün kılan çoklu kredi kartıyla alışveriş ve online tüketici kredisi finansal destek enstrümanlarını müşterilere sunduklarını belirten Emirdağ, müşterilerin evleri dışındaki teslimat noktalarından kargolarına kolayca ulaşabilmeleri için Hepsimat hizmetini geliştirdiklerini, müşterilerin bu sayede kargolarını mahalle esnafı, PO benzin istasyonları, Vestel mağazaları ya da AVM’lerden teslim alabildiğini bildirdi.

Müşterilerin Kovid-19 döneminde evlerinden çıkmaması, kargo bayilerine gitmekle uğraşmaması için Kolay İade hizmetini hayata geçirdiklerini aktaran Emirdağ, müşterilerin iade etmek istedikleri ürünler için Hepsiburada anlaşmalı kargoları adreslerine çağırarak iade işlemini kolayca yapabildiğini anlattı.

“Evde geçirilen zaman arttıkça ihtiyaçlar da şekil değiştirdi”

Murat Emirdağ, Ticaret Bakanlığının açıkladığı e-ticaret verilerine göre, 2020’nin ilk 6 ayında e-ticaret hacminin bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 64 artarak 91,7 milyar TL olduğunu belirterek, pazarın lider oyuncusu olarak, Hepsiburada’nın da artan bir ivmeyle büyümeyi sürdürdüğünü kaydetti.

Salgın sürecinde evde geçirilen zaman arttıkça ihtiyaçların da şekil değiştirdiğini ifade eden Emirdağ, şöyle devam etti:

“İlk başta herkes hijyen kaygısı sebebiyle temizlik ürünlerine yöneldi. Ardından evde yemek yeme, keyifli vakit geçirme, kişisel gelişim, iyi yaşam ve kişisel bakım konuları önemini hissettirmeye başladı. Temel gıda, temizlik ürünleri, sağlık, güzellik, spor malzemeleri, kitap, hırdavat anne-bebek ve çocuk kategorilerinde bir önceki yıla kıyasla katlanarak artan bir talep oluştuğunu gözlemledik. Evde konfor sağlayan giyim eşyası, hijyen ürünleri ve bağışıklık güçlendirici gıdalar da trendi yükselişte olan gruplar arasında yer aldı. Moda kategorimiz de oldukça yüksek bir ilgiyle takip edilmeye devam ediyor.”

Emirdağ, ahşap oyma seti, kanaviçe, etamin gibi hobi malzemelerinde, kutu oyunlarında, ip atlama, ağırlık, yoga ve pilates aletleri gibi spor ekipmanlarında talebin arttığını gördüklerini, ekmek yapma makinesi, çelik tencere, tost makinesi, blender, mikser gibi ürünlere de ilginin arttığını söyledi.

Uzaktan ve evden eğitimin özellikle ders ve test kitapları başta olmak kitap kategorisindeki alımlar ile kulaklık, kamera, ışık, mouse gibi teknolojik ürünlerde artışa sebep olduğunu belirten Emirdağ, hayatın eve taşındığı bu dönemle birlikte 24 saati içine alan yaşamın her alanındaki ihtiyaçlar için tüketicilerin e-ticarete yöneldiğini kaydetti.