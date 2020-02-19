Sosyal medyada video rekabeti kızıştı - Ekonomist

Sosyal medyada video rekabeti kızıştı
Sosyal medya kullanıcılarının 3,8 milyarı geçtiği günümüzde platformlar arası pazar payı yarışı hızlanıyor. Özellikle video içeriğinin ana mecra olması şirketleri de bu yönde yatırımlara itiyor. Yeni platformların da eklenmesiyle video alanında rekabet artıyor.
GÖZDE YENİOVA SAYLAK
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(9-15 Şubat 2020 tarihli sayıdan)
Global olarak bakıldığında dünya nüfusunun yüzde 60’ı çevrimiçi durumunda. Sosyal medya kullanıcılarının sayısı ise
3,8 milyarı geçti. Bu sayı, toplam dünya nüfusunun yüzde 49’una denk geliyor. Geçen yıla göre sosyal medya kullanıcı sayısında yüzde 9,2’lik artış var.
Sosyal medya platformlarına mobil cihazlar aracılığıyla bağlanan kişi sayısı 3 milyar 75 milyon. Türkiye ise yüzde 64’lük sosyal medya kullanım oranıyla dünyada 28’inci sırada.
We Are Social ve Hootsuite’in hazırladığı ‘2020 Yılı Global Dijital Raporu’na göre, sosyal medya pazar paylarına bakıldığında Facebook açık ara liderliğini koruyor.
Kullanıcı sayısında geçen yıla göre yüzde 1 artış var. Facebook’un 2,5 milyar aylık aktif kullanıcı sayısını 2 milyar kullanıcıyla You-Tube takip ediyor.
Sonraki sıralarda, 1,6 milyar kullanıcıyla WhatsApp, 1,3 milyar kullanıcıyla Facebook Messenger, 1 milyar aylık aktif kullanıcıyla Instagram bulunuyor. 340 milyon kullanıcısı ile Twitter 14’üncü sıraya yerleşti. LinkedIn ise ilk 15 sıralamasına giremedi.
TİKTOK HIZLI GİRDİ
800 milyon kullanıcı sayısıyla kısa video platformu TikTok ise listenin sürprizi. İlk 10 şirket arasında yedinci sırada yer alarak dikkat çeken TikTok’un aktif kullanıcılarının 500 milyonu Çin’de yaşıyor.
Platformun Çin dışında yaklaşık 300 milyon aktif kullanıcısı var. Kullanıcıların yüzde 69’u 16-24 yaş arasında bulunuyor. Şirketlerin bu yılın trendleri arasında Tik-Tok’u yeni bir mecra olarak göz önünde bulundurmaları için Hootsuite raporu uyarı yapıyor.
Buna göre, TikTok her marka için uygun olmayabilir ama pazarlama uzmanları, majör sosyal medya platformlarındaki hedef kitlelerini çeşitlendirmek için bu mecraya uygun içerikler üretmeli.
Özellikle Z kuşağını hedefleyen markalar için TikTok’un eğlenceli ve inovatif bir profil sunacağı belirtiliyor.
İNDİRİMDE İLK ÜÇTE
Platformların kalıcı olabilmesini pazarlama anlamında daha değerli bulduğunu söyleyen DB İstanbul Kurucusu Uğur Şeker, Tiktok’un son dönemlerde hem Android hem de İOS’ta en çok indirilen ilk üç uygulama içinde bulunduğuna dikkat çekiyor.
Şeker, “Kullanıcılar burada eğlenceli videolarını paylaşıyorlar. Demek ki topluluklarda bu bir ihtiyaç. Zamanında Vine da bunu denemiş ama başarılı olamamıştı.
Bazen doğru zaman olmuyor ya da başlangıç yeri ve ivmelenmenin yaşandığı coğrafya daha belirleyici olabiliyor” diyor.
VİDEONUN ARTIŞI SÜRÜYOR
Video, hala sosyal medyada en iyi performans gösteren içerik olmayı sürdürüyor. You-Tube hala dünyanın çevrimiçi video izleyicilerinde en büyük paya sahip. GlobalWebIndex raporuna göre, internet kullanıcılarının yüzde 60’ı sosyal medyada video izlediğini söylüyor.
Yine aynı rapor, 16-64 yaş arasındaki internet kullanıcılarının yüzde 90’ının her ay çevrimiçi videolar izlediğini ve bu rakamları dünyanın tüm internet kullanıcılarına uygularsak dünyadaki toplam nüfusun yarısından fazlasına denk geleceğini ortaya koyuyor.
Bu nedenle, rapora göre, şirketler, kitlelerine farklı video formatları sunmayı sürdürmeli. Hikayeler uygulaması ve diğer video içeriklerinin dışında direkt iş dünyası kitlesine ulaşmak için de LinkedIn video yayınları kullanılabilir.
Burada canlı olarak soru-cevap oturumları da yapmak mümkün. Her mecranın tüketim alışkanlığı ve markaların orada neden bulunduklarının önemli olduğuna dikkat çeken Uğur Şeker, şirketlerin dijital stratejilerine göre her bir platformda farklı yaratıcı içerikle bulunmaya başladığını söylüyor.
Şeker, “Daha kısa videolar çekmek, her platform için farklı bir metin ve görsel çalışılması kampanyaları daha ilgi çekici hale getirir. Platform bazlı iletişim dili oluşturulması da güncel bir konu” diyor.
TÜRKİYE’DE DURUM
Türkiye’de ise kullanıcılar günde 2 saat 51 dakikayı sosyal medyada geçiriyor. 52 milyon aktif sosyal medya kullanıcısı var.
En aktif kullanılan sosyal medya ise YouTube. We Are Social ve Hootsuite raporuna göre, Instagram kullanımında Türkiye 38 milyon kullanıcıyla altıncı sırada yer alıyor. Facebook’ta Türkiye 37 milyon kullanıcıyla 10’uncu sırada. Twitter’da Türkiye,
11,8 milyon kullanıcıyla altıncı sırada bulunuyor. LinkedIn’de Türkiye, 8,4 milyon kullanıcıyla 15’inci sırada yer alıyor. Snapchat’te ise Türkiye 7,7 milyon kullanıcıyla 11’inci sırada bulunuyor.
TikTok da yeni bir mecra olarak Türkiye’de yoğun şekilde kullanılmaya başladı. Şirketin Türkiye’de 28,4 milyon kullanıcısı var. TikTok yetkilileri, TikTok’un kullanıcı tabanı açısından en büyük pazarlarından birinin Türkiye olduğunu belirtiyor.
Türkiye’de Ocak-Kasım 2019 döneminde, Tik-Tok’ta aylık ortalama 33,5 milyar görüntülenmeye ulaşıldı. 25 milyon yeni gönderi paylaşıldı. Bu paylaşımlara aylık ortalama 1,7 milyar beğeni geldi ve 55,5 milyon paylaşım yapıldı.
TikTok yetkilileri Türkiye ile ilgili planlarını ise şöyle anlatıyor: “Kullanıcılarımızı yerel kültürleri ve eğilimleriyle ilgili içerik oluşturmaya teşvik etmek için güçlü bir yerelleştirme stratejisine sahibiz. Önümüzdeki dönemde de stratejilerimizi geliştirerek Türk kullanıcılarımıza etkileşimde bulunmak isteyecekleri daha yerel içerikler sunacağız.”
MARKALARIN İLGİSİ
TikTok Türkiye’de ve dünyada markaların ilgisini çekiyor. Markalar sadece hesap açmakla kalmayıp hedef kitleleriyle etkileşime geçmek için de TikTok’ta kampanyalar organize ediyor.
Önümüzdeki süreçte özellikle gençleri hedef kitlesi haline getiren markaların sosyal medya platformlarında farklı içeriklerle yer alması bekleniyor. Bu trend, sosyal medya pazarındaki büyümeyi de beraberinde getirecek.
DERYA MATRAŞ FACEBOOK ORTADOĞU, AFRİKA VE TÜRKİYE BÖLGE BŞK. YARD.
“İŞLETMELERE FIRSAT SUNUYORUZ”
“Dünya genelinde her ay 3 milyara yakın insan Facebook, Instagram, WhatsApp ya da Messenger’ı kullanıyor.
Bu insanların 2 milyardan fazlası ise bu hizmetlerden en az birini her gün kullanıyor. Türkiye’de de durum farklı değil.
Türkiye’deki insanların yarısından fazlası Facebook topluluğunun üyesi. Türkiye’ye daha iyi bir hizmet sunmak için yatırımlarımıza devam edeceğiz.
Gittikçe daha fazla sayıda insanın platformlarımızı işletme kurmak, işlerini büyütmek, yeni müşterilere ulaşmak, iş bulmak için kullandıklarını görüyoruz.
Dünya genelinde 140 milyon işletme reklam vermek, büyümek, uluslararası pazarlara ulaşmak ve istihdam yaratmak için platformlarımızı kullanıyor. Türkiye’de bir Facebook işletme sayfasına sahip KOBİ’lerin sayısı 1,7 milyon.
Bu şirketler sadece bir Facebook sayfasına sahip olmakla kalmıyor, uygulamalarımız üzerinden satışlarını artırarak ticaret ve işe alım da yapıyor. Sosyal medyanın işletmelere büyük yatırımlar gerektirmeden böylesine önemli olanaklar sunması büyük bir fırsat.”
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