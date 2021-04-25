İbişler Tekstil, Fatsa Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) yapımı devam eden fabrikada sona yaklaştı. İbişler Tekstil’den yapılan açıklamaya göre, şirket, salgın dönemine rağmen yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor.

AA’nın aktardığı habere göre İstanbul Esenyurt’ta 700 kişinin istihdam edildiği 40 bin metrekarelik fabrikasının yanı sıra Düzce ve Fransa’da da üretim tesisleri bulunan İbişler Tekstil, Ordu Fatsa’da tekstil fabrikasını hayata geçirmeye hazırlanıyor.

1200 KİŞİYE İSTİHDAM HEDEFLENİYOR

Fatsa OSB’de kurulacak fabrika, son aşamaya geldi. 10 bin metrekarelik kapalı alanda kurulacak fabrika, 90 gün sonra resmi olarak açılacak. Fabrikada ilk aşamada 1.200 kişiye istihdam sağlanması hedeflenirken, fabrikanın, bölgedeki işsizlik rakamlarını önemli ölçüde aşağı çekmesi bekleniyor.

– ‘Fatsa fabrikası, Karadeniz’in en büyük tekstil fabrikası olacak’

Açıklamada görüşlerine yer verilen İbişler Tekstil’in sahibi İlhan İbiş, Fatsa fabrikasının Karadeniz’in en büyük tekstil fabrikası olacağını belirterek, ‘Kuşkusuz ülkemizin her noktasına yatırım yapmak önemli. İbişler Tekstil olarak ekonominin kalbinin attığı İstanbul’da yatırımlarımız var. Ancak memleketim Ordu’ya yatırım yapmanın gururunu yaşıyorum. Bu yatırımla bölgedeki işsizliğin azaltılmasına bir nebze de olsa katkı sunabilirsek çok mutlu olacağım.’ ifadelerini kullandı.

Salgına rağmen yatırımı durdurmayı bir an bile düşünmediğini aktaran İbiş, şunları kaydetti:

‘Önemli olan bugünlerde bile yatırımını sürdürmektir diye düşünüyorum. Bu yatırımın bölgemiz için ne kadar önemli olduğunun da farkındayım. Belirli bir büyüklüğe ulaşan herkesi en azından kendi memleketine de yatırım yapmaya davet ediyorum. Böylece bölgeler arasındaki gelişmişlik farkının ortadan kalkmasına iş insanları olarak önemli bir katkı sunmuş oluruz.’