Yıllar sonra memleketine döndü, kurduğu fabrikayla 170 kişiye istihdam sağlıyor

Bitlis merkeze bağlı Kokarsu köyünden 31 yıl önce ailesiyle İstanbul'a giden ve 3 yıl önce geri dönen Demirkıran iş yolculuğunu şöyle anlatıyor:

1 KENDİ ATÖLYESİNİ KURDU 31 yıl önce İstanbul'a yerleşen Demirkıran yıllarca tekstil fabrikalarında çalıştıktan sonra kendi atölyesini kurdu.

2 3 YIL ÖNCE FABRİKASINI BİTLİS'E TAŞIDI Kısa sürede işletmesini büyüterek ürettiği ürünleri yurt dışına göndermeye başlayan Demirkıran, 3 yıl önce İstanbul'daki fabrikasını memleketi Bitlis'e taşımaya karar verdi.

3 DESTEK ALDI Devletin sağladığı desteklerle Bitlis Organize Sanayi Bölgesi'nde fabrika kuran Demirkıran, 170 genci istihdam ederek memleketlerinde para kazanmalarını sağladı.

4 GÜNLÜK 6500 PARÇA ÜRETİLİYOR Fabrikada günlük üretilen yaklaşık 6 bin 500 parça kıyafeti, yurt içi pazarın yanı sıra birçok ülkeye gönderen Demirkıran, AA muhabirine, aldığı destekler sayesinde kurduğu fabrikayla memleketine hizmet etme hayalini de gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

5 İHRACAT DA YAPILIYOR İstanbul'da yıllarca çalışmasına rağmen Bitlis'i unutamadığını anlatan Demirkıran, şunları kaydetti: "Fabrikada günlük 6 bin-6 bin 500 parça ürün üretiyoruz. Fransa, İngiltere gibi birçok ülkeye, iç piyasaya ve anlaşmalı olduğumuz firmalara üretim yapıyoruz. Fabrikamızda 170 kişi çalışıyoruz. İyi ki memleketimize gelmişiz. Burada teşviklerden yararlanıyoruz. Desteğinden dolayı devletimize teşekkür ediyoruz."

6 BU HAYALİMDİ Memleketinde çalışmanın güzel bir duygu olduğunu ifade eden Demirkıran, "Memleketime gelmek ve halkıma hizmet etmek hayalimdi. Önceden gençler işsizlikten dolayı çalışmak için farklı illere göç ediyordu. Şimdi kendi memleketlerinde çalışma imkanı buluyorlar. Servis, sabah kapılarından alıyor, akşam da evlerine bırakıyor. Bu memleketimiz için çok önemlidir. Burada mutluyuz." diye konuştu.

7 O DA İSTANBUL'DAN DÖNDÜ İşçilerden Emrah Arıtürk ise 18 yıl İstanbul'da tekstil fabrikalarında çalıştığını ve 3 yıl önce kente döndüğünü belirtti. Memleketinde çalışmanın birçok avantajının olduğunu söyleyen Arıtürk, "Bu sektör yöredeki gençler için bir velinimet. Burada olmaktan çok memnunum. Uzun zamandır tekstil sektöründe çalışıyorum. Ütü paket ustalığı yapıyorum. Yaklaşık 3 yıldır buradayım. Memleketimde çalıştığım için mutluyum." dedi.

8 ORADA ASGARİ ÜCRET YETMİYORDU İşçilerden Mikail Acar da "İnsanın memleketi gibi yok. Batıda da çalıştım. Her açıdan burada çalışmak daha güzel. Mesai saatlerimiz belli. İnsanın kendi memleketinde çalışması güzel bir duygu. 3 yıldır buradayım ve hiçbir sıkıntımız yok. Burada asgari ücretle geçinebiliyoruz ama orada yetmiyordu." şeklinde konuştu.

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