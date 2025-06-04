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  • 4 dakikada karasal iklimden Akdeniz iklimine geçiş sağlayan yol

4 dakikada karasal iklimden Akdeniz iklimine geçiş sağlayan yol

Akdeniz'i İç Anadolu'ya bağlayan Demirkapı Tüneli güzergahındaki kıvrımlı yol dronla görüntülendi.

04 Haziran 2025 | 10:36
Son Güncellenme: 04 Haziran 2025 | 12:09
4 dakikada karasal iklimden Akdeniz iklimine geçiş sağlayan yol

Çift tüpten oluşan Demirkapı Tüneli, Antalya ile Konya arasındaki en kısa güzergahı sağlıyor.

 

1 İKİ YIL ÖNCE HİZMETE GİRDİ

İKİ YIL ÖNCE HİZMETE GİRDİ

İki yıl önce hizmete giren ve Antalya'yı Konya'ya bağlayan İbradı ilçesindeki Demirkapı Tüneli ile bağlantı yollarında her gün binlerce sürücü araçlarıyla geçiş yapıyor.

 

2 4 DAKİKADA GEÇİŞ SAĞLIYOR

4 DAKİKADA GEÇİŞ SAĞLIYOR

Demirkapı Tüneli ve bağlantı yolları, 4 dakikada karasal iklimden Akdeniz iklimine geçişi sağlıyor.

 

3 HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Antalya'yı, Konya'ya ve iç kesimlere bağlayan kuzey-güney aksı konumundaki Demirkapı Tüneli'ne bağlanan Antalya-Manavgat Ayrımı-Taşağıl-Derebucak Yolu güzergahında kıvrımlı yol, gün batımında dronla görüntülendi.
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