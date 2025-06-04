4 dakikada karasal iklimden Akdeniz iklimine geçiş sağlayan yol
Akdeniz'i İç Anadolu'ya bağlayan Demirkapı Tüneli güzergahındaki kıvrımlı yol dronla görüntülendi.
04 Haziran 2025 | 10:36
Son Güncellenme: 04 Haziran 2025 | 12:09
Çift tüpten oluşan Demirkapı Tüneli, Antalya ile Konya arasındaki en kısa güzergahı sağlıyor.
1 İKİ YIL ÖNCE HİZMETE GİRDİ
İki yıl önce hizmete giren ve Antalya'yı Konya'ya bağlayan İbradı ilçesindeki Demirkapı Tüneli ile bağlantı yollarında her gün binlerce sürücü araçlarıyla geçiş yapıyor.
2 4 DAKİKADA GEÇİŞ SAĞLIYOR
Demirkapı Tüneli ve bağlantı yolları, 4 dakikada karasal iklimden Akdeniz iklimine geçişi sağlıyor.
3 HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
Antalya'yı, Konya'ya ve iç kesimlere bağlayan kuzey-güney aksı konumundaki Demirkapı Tüneli'ne bağlanan Antalya-Manavgat Ayrımı-Taşağıl-Derebucak Yolu güzergahında kıvrımlı yol, gün batımında dronla görüntülendi.