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İpek Yolu Şehirleri Uluslararası Turizm İttifakı Konferansı ilk kez İstanbul'daydı

Tarihi İpek Yolu'nu yeniden canlandırmayı ve Asya, Avrupa ve Afrika arasındaki ekonomik iş birliğini ve bağlantıyı güçlendirmeyi hedefleyen İpek Yolu Şehirleri Uluslararası Turizm İttifakı Konferansı ilk kez İstanbul’da yapıldı.

04 Temmuz 2024 | 21:32
İpek Yolu Şehirleri Uluslararası Turizm İttifakı Konferansı ilk kez İstanbul'daydı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Dairesi Başkanlığı Turizm Müdürlüğü ve Visit İstanbul’un ev sahipliğinde 27-30 Haziran tarihlerinde Hilton Bosphorus Otel’de gerçekleşen konferansa 12 ülkeden 50 davetli katıldı. 28 Haziran’da gerçekleşen oturumlarda Çin başta olmak üzere Sırbistan, Mısır, İran, Ürdün, Suudi Arabistan, Nepal, Kamboçya, Birleşik Krallık ve Brezilya'dan gelen katılımcılar sürdürülebilir turizm durumunu ve geleceğini konuşmak, gelişimini teşvik etmek üzere buluştu.

Açılışta İBB Kültür Dairesi Başkanı Volkan Aslan, İrlanda Turizm, Ulaşım ve İletişim Eski Bakanı Frank Fahey, Pasifik Asya Seyahat Birliği Başkanı Peter Semone, Pekin Üniversitesi Arkeoloji ve Müzebilim Okulu Profesörü Hang Kan’ın aralarında olduğu sektörün önde gelen isimleri yer aldı. Gün boyu süren oturumlarda İpek Yolu ruhu ile kültürlerarası etkileşim, İpek Yolu İttifakı çerçevesinde kültürel iş birlikleri, turizm markası olarak İpek Yolu’nun sürdürülebilir kalkınması gibi konular masaya yatırıldı. Etkinlikte konuşan İBB Kültür Dairesi Başkanı Volkan Aslan, İstanbul’un günümüzde Doğu ile Batı arasındaki ticaretin önemli merkezlerinden biri olarak varlığını sürdürdüğünü söyledi. Çin’in İstanbul Başkonsolosu Wei Xiaodong, İpek Yolu Şehirleri Uluslararası Turizm İttifakı Konferansı’nın Çin ve Türkiye arasındaki turizm işbirliği ve kültürel değişim için büyük bir potansiyel taşıdığına dikkat çekti. 

Oturumların ardından gerçekleşen yüzyüze görüşmelerde ise birçok iş birliği anlaşmasının temeli atıldı.

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping tarafından başlatılan girişim daha önce Çin’in Jingdezhen, Hangzhou ve Fuzhou şehirlerinde düzenlenmişti. Konferans geçen Mart ayında alınan kararla ve İBB’nin girişimiyle ilk kez Çin dışında gerçekleşti. İttifak, Asya, Avrupa ve Afrika arasında bağlantıyı ve ekonomik iş birliğini artırarak antik İpek Yolu'nu canlandırmayı amaçlıyor.
 

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Borsada yılın ilk yarısı en çok kazandıran sektör
“Borsa yatırımcısının yüzde 75'inin yatırımı 50 bin TL altında”
1000 Yatırımlar Holding (BINHO) temettü kararını duyurdu
Borsada dün yeni iş ilişkisi açıklayan 5 şirket
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CW Enerji (CWENE) kesinleşen temettü kararını duyurdu
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