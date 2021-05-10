Radisson Blu, ilk çeyrekte EMEA’daki portföyüne 16 yeni tesis 2 binden fazla oda ekledi.

Radisson Hotel Group’tan yapılan açıklamaya göre, tarihi zorluklarla dolu bir yılda, dünyanın en iyi otel markalarından biri olmanın yanı sıra işletme sahiplerinin, konukların ve ekip üyelerinin tercih ettiği marka olma hedefine yönelik beş yıllık geliştirme planını uygulamaya ve 2021 yılının ilk çeyreğinde EMEA portföyüne 16 yeni tesis ve 2 binden fazla oda ekleyerek yeni açılışlar ve yeni otellerle 2020’de yakaladığı güçlü ivmeden faydalanmaya devam etti.

EMEA Başkan Yardımcısı ve İş Geliştirme Direktörü Elie Younes, “Zorlu bir 2020’nin ardından faaliyetlerimiz yeniden rayına girerken, iş ortaklarımızla birlikte Radisson Hotel Group 2021’de de büyümeyi sürdürdü. Çalışanlarımızın tutkusu ve yatırımcılarımızın güveni sayesinde, amiral gemimiz Radisson Blu markasının, EMEA’daki 280’den fazla otelle 10 yıl üst üste Avrupa’daki en büyük lüks marka olmasını kutlamaktan mutluluk duyuyoruz.” diye konuştu.

Şirketten yapılan açıklamada yeni imzalarla ilgili şu bilgilere yer verildi:

– En yeni markamız Radisson Individuals’ın Avusturya, Bulgaristan, Sırbistan ve Afrika’da 6 yeni imza ile elde ettiği büyüme.

– Arnavutluk’taki ilk Radisson Collection oteli olan Radisson Collection Morina Otel Tirana’nın eklenmesi.

– Türkiye, Arnavutluk ve Zambiya’da üç yeni Radisson Blu oteli; Zambiya’daki tesis, UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Victoria Şelaleleri yakınlarındaki ünlü Radisson Blu Mosi-Oa-Tunya Livingstone Resort’ tur.

– İki yeni Radisson RED oteli; Radisson RED Gatwick Airport (Birleşik Krallık) ve Radisson RED Helsinki (Finlandiya)

– İstanbul ve Budapeşte’deki dört yeni tesisin portföye katılmasına ek olarak, iki yeni ülkeye de girişle – Andora ve Karadağ – birlikte Radisson Hotel segmenti büyümeye devam ediyor.