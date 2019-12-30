Turizm istatistikleri açıklandı: En çok ziyaretçi Rusya’dan
Türkiye, 11 aylık dönemde 48 milyon 46 bin 732 ziyaretçiyi ağırladı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı, 11 aylık turizm istatistiklerini açıkladı.
Buna göre Türkiye, ilk 11 ayda toplam 48 milyon 46 bin 732 ziyaretçiyi ağırladı.
Türkiye’ye yılın ilk 11 ayında en çok ziyaretçinin geldiği ülkeler Rusya Federasyonu, Almanya, İngiltere, Bulgaristan ve İran olarak sıralandı.
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