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Turizmcileri heyecanlandıran talep: Antalya'ya en çok turist gönderen ülke değişebilir

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Kaan Kavaloğlu, Almanya'daki erken rezervasyon satışlarında ilk defa Türkiye'nin, İspanya'nın önüne geçtiğini belirterek, "Antalya'da bu yıl Alman turist sayısının 4 milyonu görmesini hedefliyoruz. Dolayısıyla bu sene Almanlar, Rusları geçebilir." dedi.

15 Mart 2024 | 13:29
Turizmcileri heyecanlandıran talep: Antalya'ya en çok turist gönderen ülke değişebilir

Türkiye Otelciler Federasyonu Başkan Yardımcısı da olan Kavaloğlu, AA muhabirine, 2024 turizm sezonuna ilişkin rezervasyonlarda ilk rakamların oluştuğunu söyledi.

Avrupalı turistin Türkiye'ye ilgisinin arttığına dikkati çeken Kavaloğlu, "Almanların ilk defa Türkiye'ye ilgisinin bu kadar yoğun olması bizi çok mutlu etti. Erken rezervasyon satışlarında ilk defa Türkiye, İspanya'nın bile önünde çıktı. Antalya'ya 1,5 milyon Alman, erken rezervasyon yaptırdı. Almanya ve İngiltere, erken rezervasyonda çok hızlı şekilde gidiyor." bilgisini verdi.

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya pazarındaki erken rezervasyonun biraz yavaş gittiğini dile getiren Kavaloğlu, bu durumun Avrupa pazarını ön plana çıkardığını kaydetti.

Ruslar için Antalya'nın en önemli destinasyon olduğunu vurgulayan Kavaloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Antalya'daki hedefimiz 17 milyon turisti geçmek. Antalya'da bu yıl ilk defa Alman turist sayısının 4 milyonu görmesini hedefliyoruz. Dolayısıyla bu sene Almanlar, Rusları geçebilir. Rusya-Ukrayna savaşının bitmesi halinde Rusya yine her zamanki gibi birinci sırada yer alır. Ukrayna üçüncü pazardı 1 milyon kişiyi geçen ama Ukrayna'yı neredeyse yüzde 80 oranında kaybettik pazar olarak. İngiltere geldi, İngiltere 2 yıl önce 1 milyon kişiyi geçen üçüncü pazarımız oldu. Polonya, dördüncü pazar."

Rezervasyonlar 12 aya yayılacak

Kaan Kavaloğlu, Almanya, Avusturya, İsviçre ve Polonya'nın çok önemli hale gelen "dörtlü pazar" olduğunu dile getirdi.

Polonya'dan gelen turist sayısının ilk defa geçen sene 1 milyonu geçtiğini hatırlatan Kavaloğlu, "Türkiye'ye hem yazın hem kışın Polonya ilgisi artıyor." dedi.

Bu sene İskandinav ülkelerinin de eski rakamlarına ulaşabileceğini dile getiren Kavaloğlu, şöyle devam etti:

"Dolayısıyla iyi bir yıl geliyor diyebiliriz. Turizmciler olarak her zaman temkinli yaklaşıyoruz. Çünkü son beş yılda yaşadığımız üç büyük kriz var. Bu krizlerin hepsini dirayetli durarak atlatabildik. Dolayısıyla burada hem turizmi çeşitlendirmeye hem 12 aya yaymaya hem de mevsimsellik engelini ortadan kaldırarak, daha homojen rezervasyon almaya çalışıyoruz. Yani sadece temmuza, ağustosa yönelik rezervasyon değil, önce 7 aya, sonrasında 12 aya rezervasyon almaya çalışıyoruz."

Kavaloğlu, Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının çalışmaları sayesinde geçen yıl Antalya'da ve İstanbul'da Çinli turistleri ağırladıklarına da değindi.

Kaynak pazarları koruyarak alternatif pazarlara yön vermenin de önemine işaret eden Kavaloğlu, ABD'li turist sayısında da artış olduğunu sözlerine ekledi.

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