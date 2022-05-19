Pandemiyle insanların tercihleri değişme eğiliminde. Bu durum turizmde de deneyim otelleri trendini yükselişe geçirdi. Pandemi sürecinden bunalanlar deneyim turizmine rağbet ederken, Hilton’dan Wyndham’a kadar pek çok otel zincirinde bu alana olan yatırımlar artıyor.

01-14 Mayıs 2022 2022 tarihli sayıdan

Deneyim ekonomisinin öne çıktığı günümüzde, pandemiden bunalan insanlar artık turizmde farklı deneyimler yaşamak istiyor. Aslında deneyime yönelik turizm faaliyetleri yıllar öncesinde başlamıştı.

Pandemide hayatı sorgulayan insanoğlu artık eskinin kalabalık ortamlarında tatil yapmak yerine doğa içinde küçük bir tesiste bölgenin tarihi ve doğal dokusunu, yemeklerini ve dinginliği deneyimlemek istiyor.

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Z kuşağının da tercihi olan bu deneyim turizminin büyük kentlerdeki yansıması ise bulunulan kentin yerel ve tarihi dokusunu yaşamak şeklinde oluyor.

Tüketicinin bu taleplerini iyi okuyan Hilton’dan Wyndham’a, Radisson’a kadar uluslararası zincirler bu alana yönelik markalarını yaygınlaştırıyorlar. 12 Group, İndigo Group gibi gruplar da kendi markalarını yaratarak bu alandaki yatırımların artmasını sağlıyorlar.

ÖNE ÇIKAN DESTİNASYONLAR

Deneyim odaklı turistin bir yaş grubu yok. Sosyal medyanın kullanımının artması, deneyim turizmini öne çıkarıyor. Ülkemiz zengin kültürü ve doğal güzellikleriyle Ege’den Akdeniz’e, Kapadokya’dan Kars’a kadar hemen her yerde deneyim odaklı tatil fırsatı sunuyor. Bu konunun geliştirilmesiyle kitle turizminden daha nitelikli turizme geçilip turist başı harcamanın artırılabileceğine vurgu yapılıyor.

Deneyim otellerinde lokasyon en önemli unsur. Öyle ki lokasyonun kendisi bir deneyim sunmalı. Böyle olunca otel yatırımcısının ekstradan bir şey yapmasına gerek kalmıyor. Bu konuda Türkiye’nin en önemli destinas-yonu Kapadokya. Örneğin, Museum Hotel’in kaplumbağa bahçesi var. Restorasyon esnasında kaplumbağa yuvasını bulunup korunmuş.

Şu anda 9-10 tane kaplumbağa otelin çatısında geziniyor, gelen turistler onları sevebiliyor. Sabah balonlara karşı hizmet veren bir erkek berberi var.

Kapadokya’ya Museum Hotel’i kazandıran İndigo Group Genel Müdürü Tolga Tosun, pandemi sonrası insanların deneyime yönelik turizme daha çok odaklandıklarını söylüyor. Tosun, topraktan tabağa gurme lezzetlerin insanların pandemiden sonra aradığı unsurlar olduğunu belirtiyor.

Mass turizmin dünyada eski ağırlığının olmayacağına nitelikli, lüks odaklı ürünlerin öne çıkacağına vurgu yapan Tosun, “Nitelikli turizm farklılaşmakla olur. 165 dönüm üzerine 60 anahtarlı bir projemiz sürüyor. Ayrıca her biri ayrı konseptli, deneyim odaklı iki ayrı oteli Kapa-dokya’ya kazandıracağız” diyor.

KAPADOKYA ÖNE ÇIKIYOR

Dünyanın en merak edilen tatil destinasyonları arasında yerini alan Kapadokya, Çin’den Avrupa’ya Japonya’dan Amerika’ya hemen her yerden turist alıyor. Kapadokya yaşanan olumsuzluklar ve pandemiyle turist profili değişse de UNESCO’nun kültür mirası listesindeki köyleri ile cazibesini koruyor.

DENEYİM TURİSTİ NE İSTİYOR?

Ülkesinde deneyimleyemeyeceği şeyleri yaşamak.

Sosyal medyasında güzel, estetik fotoğraf yayınlayabilmek.

Her bütçeye uygun tesis bulabilmek.

BÜYÜME PLANLARI

Wyndham Hotels’in dünya genelindeki 22 markasının sekizi Türkiye’de de bulunuyor. Otelleriyle Türkiye’nin değişik bölgelerinde deneyim yaşanmasını sağlayan zincir, örneğin üst-orta segmentteki La Quinta by Wyndham, Bardakçı Koyu’nda Bodrum’un farklı bir yönünü veya Giresun’da deniz kenarı otelinde Karadeniz’in

doğasını keşfetme fırsatı sunuyor.

Wyndham Hotels & Resorts EMEA Türkiye Bölge Direktörü Ayça Beslen, Türkiye’nin büyük kentlerinden ilçelerine kadar geniş bir coğrafyaya yayılan zincirin, ekonomik markalarından üst segmente kadar Türkiye’de yer aldığını söylüyor.

Beslen, şöyle konuşuyor: “Doğu Akdeniz’in meşhur mutfağını yerinde tatmak, Mardin’in zengin kültürünü veya Tire ve Aliağa’daki yerel pazarları keşfetmek isteyenler konaklamak için Ramada by Wyndham markamızı tercih edebiliyor. Edirne’den Van’a kadar, Türkiye’nin 35 ilinde bulunan bu markamızı, bu yıl yeni açılışlarla Batman, Kızkalesi, Fındıklı, Samsun, Ordu ve Karapınar gibi yeni noktalara da ulaştırmayı planlıyoruz.”

Türkiye pazarına 1950’li yıllarda giriş yapan Hilton ise Türkiye’de 70 olan otel sayısına önümüzdeki yıllarda 25 yeni otel eklemeyi planlıyor. Hilton Türkiye Yatırım Yönetici Direktörü Tuğrul Temel, Türkiye’nin Kuzey Amerika’dan sonra Hilton’un en büyük pazarlarından biri olduğunu, markanın Türkiye’deki büyümesini sürdüreceğini söylüyor.

Temel, İstanbul ve İzmir öncelikli olmak üzere Türkiye’nin büyük kentlerinde ve resort bölgelerinde büyümek üzere araştırmalarının sürdüğünü vurguluyor. Tapestry Collection By Hilton ve Canopy By Hilton gibi markaların da önümüzdeki dönemde Türkiye pazarına getirilmesi için çalışmalar yürütülüyor.

Besa Grup Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Efe Bezci, Bodrum’daki The BO Viera projesi içinde Curio Collection markasını ülkemize getirmek için Hilton ile anlaştıklarını söylüyor.

Curio Collection by Hilton, dünyanın seçkin 18 destinasyonunda özenle tasarlanan 67 otelin yer aldığı özel bir koleksiyon.

Hilton, Türkiye’deki ilk resort otelini, The BO Vue adıyla ve Besa Grup güvencesiyle Bodrum’da açacağını belirten Bezci, “Bu iş birliği, dünyanın da en önemli tatil destinasyonları arasında yer alan Bodrum’un değerIerine değer katacak. The BO Vue unutulmaz konaklama deneyimi arayan meraklı gezginlerin Bodrum’daki adresi olacak” diyor.

FESTİVAL DÜZENLEYECEK

12 Grup’un Ürgüp’e bağlı Mustafapaşa Köyü’nde 1400’lü yıllarda inşa edilen geleneksel bir kervansaraydan ilham alarak inşa ettiği Ajwa Hotel Cappadocia da bölgede 2,5 gün olan konaklama süresini deneyim turizmi ile beş güne çıkarmayı hedefliyor.

Otelin 600 m2’lik en büyük süitinin gecelik konaklama fiyatı 35 bin Euro. Azeri yemeklerinin konuklara sunulacağı Zeferan Restoranı ve 2 bin m2’lik Kapadokya’nın en büyük etkinlik salonuna sahip olacak otel kompleksi; mini hayvanat bahçesi, çocuk oyun alanları, meyve, sebze bahçeleriyle kendine yeten bir kasabaya dönüşecek.

Ajwa Hotels Genel Müdürü Ali Türk, özellikle çocuklu ailelerin doğayı ve tesisin sebze-meyve bahçelerini deneyimlemelerini hedeflediklerini söylüyor. 12 Grup, Sultanahmet’te 16 odalı yeni bir butik otel açma çalışmaları yapıyor.

Bölgeyi eski parlak yıllarına geri götürmek için otel bahçesine 120 adet Japon Kiraz Çiçeği (Sakura) dikildiğini belirten Türk, kiraz ağaçlarının çiçek açtığı nisan veya mayıs ayında bir Sakura Festivali düzenleyip bölgeye bin 500 civarında turist çekmeyi hedeflediklerini vurguluyor.