Yazlık bölgelerinde fiyatlar yükseliyor
Türkiye’nin yazlık bölgelerinde son dört yılda m2 fiyatları yüzde 185’lere varan oranlarda yükseldi.
Bodrum ve Alaçatı, 10 bin TL’nin üzerindeki m2 fiyatları ile değer artışında başı çekiyor. Ancak bu bölgelerin 52 yıla ulaşan amortisman süreleri var.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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