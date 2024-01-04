Şimşek konuşmasının bir bölümünde teknolojik dönüşüm ve yeşil dönüşüm konusuna vurgu yaptı; teknolojik dönüşümün iş dünyasına yansımaları konusunun mutlaka iyi analiz edilmesi gerektiğini söyledi.

Şimşek "Pazar dinamikleri değişiyor, değişecek. Ülkeler arasında verimlilik farkları ortaya çıkacak. Ve o belirleyici olacak. Hangi anlamda? Küresel rekabet. Bugünden dijital dönüşümün hepinizin en önemli gündem maddesi olması lazım" dedi.

Öte yandan Şimşek, "küresel finansal koşullar gevşeyecek" dedi... İşte Şimşek'in küresel finansal koşullar ve emtia ile ilgili yorumları: