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Bakan Şimşek'ten faiz ve emtia yorumları

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ankara'da MÜSİAD'ın yıllık değerlendirme toplantısında konuştu.

04 Ocak 2024 | 12:43
Son Güncellenme: 04 Ocak 2024 | 14:04
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Bakan Şimşek'ten faiz ve emtia yorumları

Şimşek konuşmasının bir bölümünde teknolojik dönüşüm ve yeşil dönüşüm konusuna vurgu yaptı; teknolojik dönüşümün iş dünyasına yansımaları konusunun mutlaka iyi analiz edilmesi gerektiğini söyledi. 

Şimşek "Pazar dinamikleri değişiyor, değişecek. Ülkeler arasında verimlilik farkları ortaya çıkacak. Ve o belirleyici olacak. Hangi anlamda? Küresel rekabet. Bugünden dijital dönüşümün hepinizin en önemli gündem maddesi olması lazım" dedi.

Öte yandan Şimşek, "küresel finansal koşullar gevşeyecek" dedi... İşte Şimşek'in küresel finansal koşullar ve emtia ile ilgili yorumları:

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