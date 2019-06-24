Burak Gürcan röportajı Haziran 24, 2019 0 Yorum 40 Okunma Anadolu Grubu IK Koordinatörü Burak Gürcan röportajı Bunu paylaş:Twitter üzerinde paylaşmak için tıklayın (Yeni pencerede açılır)Facebook'ta paylaşmak için tıklayın (Yeni pencerede açılır) İlgili Önceki haber Erol Bilecik Röportajı 1. kısım İlgili Haberler Nusret Apaydın CEO Band Sahnesinde Ekim 25, 2017 Türkiye’nin Kadın Girişimcisi Yarışması Ödül Töreni Ekim 26, 2016 Capital 500 Ödül Töreni 2016 Aralık 24, 2016 0 Yorum Henüz yorum yapılmamış İlk yorumu yazmak ister misiniz? Yorum yap Cevabı iptal etmek için tıklayın. Yorum *İsim * E-posta * Website Bir dahaki sefere yorum yaptığımda kullanılmak üzere adımı, e-posta adresimi ve web site adresimi bu tarayıcıya kaydet. × 3 = oniki Beni sonraki yorumlar için e-posta ile bilgilendir. Beni yeni yazılarda e-posta ile bilgilendir.
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