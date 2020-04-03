Capital ve Ekonomist dergilerinin öncülüğünde, Vodafone Business sponsorluğunda 31 Mart 2020 Salı gerçekleştirilen “CEO Club Online Summit”, iş dünyasının gündemini bu kez dijital ortama taşıdı.

Ekonomist Dergisi Yayın Yönetmeni Talat Yeşiloğlu’nun açılış konuşmasıyla başlayan “CEO Club Online Summit” , Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin ve Garanti BBVA CEO’su Recep Baştuğ’un “Yeni Dünya ve İş Yapış Şekillerimiz” temalı online sohbeti ile devam etti.

Meltem Bakiler Şahin ve Recep Baştuğ, koronavirüs salgınının sadece Türkiye’de değil tüm dünyada hayatı ve iş yapış şekillerini değiştirdiği bir dönemde bankacılık sektöründe dijitalleşmenin önemi, uzaktan çalışma, iş süreçleri ve müşteri talepleri başta olmak üzere birçok konuda değerlendirmelerde bulundu.