ARA
Bist 100
8033,69
-0,13%
Bist 100
Dolar/TL
30,1067
0,0858%
Dolar/TL
Euro/TL
32,8015
-0,4916%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0884
-0,6195%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1970,22
-0,86%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Elon Musk'tan yeni video: Optimus tişört katlıyor

Elon Musk, Tesla'nın insansı robotu Optimus'un gömlek katladığı yeni bir video yayınladı.

16 Ocak 2024 | 10:30
Son Güncellenme: 16 Ocak 2024 | 11:48
0
Elon Musk'tan yeni video: Optimus tişört katlıyor

 

Elon Musk'ın CEO'su olduğu Tesla şirketinin geliştirdiği Optimus isimli insansı robot, gün geçtikçe ilerleme kaydetmeye devam ediyor.

Musk, X hesabında robotun tişört katladığı anlara ait görüntüleri paylaştı. Yayınlanan videoda Optimus'un bir sepetten bir tişört çıkardığını ve iki elini kullanarak bir gömleği dikkatlice katladığını görebiliyor. 

Musk paylaşımında, "Optimus tişört katlıyor. Optimus bunu henüz otonom olarak yapamıyor ancak kesinlikle bunu tamamen otonom olarak ve gelişigüzel bir ortamda yapabilecek. Sadece bir tişörtün olduğu kutulu sabit bir masaya ihtiyaç duymayacak" dedi.

Optimus'un geçtiğimiz sene nesneleri sıralayabildiği, tek ayak üzerinde durabildiği, bazı yoga ve meditasyon hareketlerini yapabildiği bir görüntü paylaşılmıştı.

 

Etiketler
video-haber
0
  • ALTIN GRAM - TL 1970,22 -0,86%
  • ALTIN ONS 2035,62 -0,93%
  • BIST 100 8033,69 -0,13%
  • DOLAR/TURK LIRASI 30,1067 0,0858%
  • EURO/TURK LIRASI 32,8015 -0,4916%
  • EURO/USD 1,0884 -0,6195%
  • INGILIZ STERLINI 1,26544 -0,56693%
  • JAPON YENI 146,565 0,529%
  • KANADA DOLARI 1,34513 0,15002%
  • RUS RUBLESI 87,96 -2,158%
Günün En Çok Okunanları
Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor?
2024 ve 2025'te popüler olması beklenen 10 meslek
2024 ve 2025'te popüler olması beklenen 10 meslek
Üç hissede bir ay kredili işlem yasağı
Üç hissede bir ay kredili işlem yasağı
İlk Türk astronot ne zaman uzaya gidecek? Nasıl izlenir? 10 soru 10 cevap
İlk Türk astronot ne zaman uzaya gidecek? Nasıl izlenir? 10 soru 10 cevap
15 Ocak borsada gün sonu: Yarın hangi verlier var?
15 Ocak borsada gün sonu: Yarın hangi verlier var?
İş Bankası'ndan bedelsiz sermaye artırımı açıklaması
İş Bankası'ndan bedelsiz sermaye artırımı açıklaması
Sıra dışı ilan: Ev alana savaş jeti bedava
Sıra dışı ilan: Ev alana savaş jeti bedava
Şişecam'dan kapasite artışı kararı
GERİ
İLERİ
Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor?
2024 ve 2025'te popüler olması beklenen 10 meslek
Üç hissede bir ay kredili işlem yasağı
İlk Türk astronot ne zaman uzaya gidecek? Nasıl izlenir? 10 soru 10 cevap
15 Ocak borsada gün sonu: Yarın hangi verlier var?
2024 ve 2025'te popüler olması beklenen 10 meslek
Üç hissede bir ay kredili işlem yasağı
İlk Türk astronot ne zaman uzaya gidecek? Nasıl izlenir? 10 soru 10 cevap
15 Ocak borsada gün sonu: Yarın hangi verlier var?
İş Bankası'ndan bedelsiz sermaye artırımı açıklaması
Üç hissede bir ay kredili işlem yasağı
İlk Türk astronot ne zaman uzaya gidecek? Nasıl izlenir? 10 soru 10 cevap
15 Ocak borsada gün sonu: Yarın hangi verlier var?
İş Bankası'ndan bedelsiz sermaye artırımı açıklaması
Sıra dışı ilan: Ev alana savaş jeti bedava
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL