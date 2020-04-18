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Capital ve Ekonomist dergilerinin öncülüğünde, Vodafone Business sponsorluğunda gerçekleştirilen Online CEO Club Summit, iş dünyasının gündemini dijital ortama taşımaya devam ediyor. Online CEO Club Summit’in ikinci buluşmasında Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin ve Migros Ticaret A.Ş İcra Başkanı Özgür Tort, koronovirüs salgını döneminde değişen iş süreçlerini ve alışveriş tercihlerini, dijitalleşmenin bu değişimdeki rolünü ve perakende sektörünün aldığı önlemlerle sunduğu hizmetleri değerlendirdi.

15 Nisan 2020 – Capital ve Ekonomist dergilerinin öncülüğünde, Vodafone Business sponsorluğunda düzenlenen iş dünyasının geleneksel buluşma noktası Online CEO Club Summit, tepe yöneticilerini dijitalleşmenin gücüyle biraraya getirmeye devam ediyor. Online CEO Club toplantılarının ikincisinde perakende sektörü ve koronavirüs salgını döneminde sektörde yaşanan değişim ve dönüşüm ele alındı.

Ekonomist Dergisi Yayın Yönetmeni Talat Yeşiloğlu’nun açılış konuşmasıyla başlayan Online CEO Club Summit, Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin ve Migros Ticaret A.Ş İcra Başkanı Özgür Tort’un “Yeni Dünyada İş Yapış Şekillerimiz ve Perakendenin Geleceği” temalı online sohbeti ile devam etti.

Meltem Bakiler Şahin ve Özgür Tort, koronavirüs salgını nedeniyle işlerin uzaktan yönetildiği, ticaretin online platformlara kaydığı yeni dönemde perakende sektöründe dijitalleşmenin önemi, tüketicinin alışveriş tercihlerindeki değişim ve bu sürec sonrasında sektöre ilişkin beklenti ve öngörüler başta olmak üzere birçok konuda değerlendirmelerde bulundu.

MELTEM BAKİLER ŞAHİN: İŞLETMELERE DİJİTAL PAZARLAMADA YENİ FIRSATLAR YARATIYORUZ

Koronavirüs salgınının tüm dünyada hayatı ve iş yapış şekillerini derinden etkilediğini belirten Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, bu olağanüstü dönemde işletmelerin ihtiyaçlarına uygun çözümler sunduklarını söyledi.

Milli birlik ruhuyla bu süreci en az hasarla ve en kısa sürede atlatılacağına inandıklarını kaydeden Meltem Bakiler Şahin, şöyle konuştu:

“Koronavirüs salgını öncesinde ihtiyaçlar rekabet tarafında bir adım öne çıkmak şeklinde konumlanırken bugün uzaktan erişim ve yönetişim ile iş sürekliliği ihtiyacı öncelikli hale geldi. Müşterilerimizle sürekli iletişim halindeyiz. Onların ihtiyaçlarını doğru anlayıp doğru şekilde çözümler üretiyoruz. İşletmeleriz bu dönemde evden çalışırken güvenli ve kesintisiz bağlantı istiyor. İşletmelerin verilerine herhangi bir lokasyondan istediği zaman erişim sağlaması ve tüm verilerini farklı bölgelere yedekleyebilmesi için esnek veri merkezi hizmetleri de sunarak ek fiziksel yatırım ve teknik personel maliyeti olmadan operasyonları buluta taşıyoruz.

Bulut Santral Mobil Uygulaması sayesinde, binlerce çalışanı olan çağrı merkezlerini dahi uzaktan çalışma sistemine geçirebildik. Çalışanlar evlerinden arama yapmaya ve çağrı yapmaya devam ediyor. Vodafone Business’ın SSL VPN teknolojisiyle işletme kaynaklarına uzaktan güvenli bir şekilde ulaşılabilirken çalışanlar ofis dışındayken internet üzerinden güvenli bir şekilde kritik iş uygulamalarına erişebiliyor.

Telekonferans Çözümümüz ise çok sayıda katılımcı ile sesli konferans yapma ihtiyacı olan iş ortaklarımıza yönelik olarak sunduğumuz bir hizmet. Telekonferans özelliğine ek olarak ses kaydı yapmak da mümkün.

Bunların yanında Red Kontrol çözümümüzü de sürece adapte ettik. Minimum personelle de olsa üretime devam etmesi gereken tesislerde çalışanların 1.5 metrelik sosyal mesafeyi korumasını sağlıyor, diğer yandan işletmelerin verimlilik ve maliyetlerini uzaktan kontrol altında tutabilmelerine imkan tanıyoruz.

Vodafone olarak her zaman olduğu gibi bu süreçte de işletmelerin yanında olmaya, uzaktan çalışma modeliyle faaliyetlerini sürdürebilmelerini sağlamaya ve ihtiyaçlarına uygun terzi usulü çözümler geliştirmeye devam edeceğiz.”