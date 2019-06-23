Özlem Dağ röportajı 2. kısım Haziran 23, 2019 0 Yorum 56 Okunma Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ röportajı Bunu paylaş:Twitter üzerinde paylaşmak için tıklayın (Yeni pencerede açılır)Facebook'ta paylaşmak için tıklayın (Yeni pencerede açılır) İlgili Önceki haber Özlem Dağ röportajı 1. kısım Sonraki haber Özlem Dağ röportajı 3. kısım İlgili Haberler Ahmet Dördüncü Akkök’te hedef; kimyada büyüme, enerjide derinleşme Nisan 17, 2019 Sağlığın Geleceği UEZ2018 Mart 20, 2018 İş Dünyasının En Beğenilen Şirketleri 2. bölüm Mayıs 10, 2019 0 Yorum Henüz yorum yapılmamış İlk yorumu yazmak ister misiniz? Yorum yap Cevabı iptal etmek için tıklayın. Yorum *İsim * E-posta * Website Bir dahaki sefere yorum yaptığımda kullanılmak üzere adımı, e-posta adresimi ve web site adresimi bu tarayıcıya kaydet. + yedi = on Beni sonraki yorumlar için e-posta ile bilgilendir. Beni yeni yazılarda e-posta ile bilgilendir.
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