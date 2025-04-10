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Tepe Savunma’nın yeni Genel Müdürü Sertaç Yumun oldu

2002 yılından bu yana Tepe Savunma bünyesinde farklı görevlerde sorumluluk üstlenen Sertaç Yumun, şirketin yeni genel müdürü olarak atandı.

10 Nisan 2025 | 11:00
Tepe Savunma’nın yeni Genel Müdürü Sertaç Yumun oldu

Tepe Savunma ve Güvenlik Sistemleri Sanayi A.Ş.’de üst düzey bir atama gerçekleşti. 

2002 yılından bu yana şirket bünyesindeki çeşitli kademelerde görev alan Sertaç Yumun, Tepe Savunma’nın yeni genel müdürü oldu. Nisan 2025 itibarıyla şirketin genel müdürü olarak görevine başlayan Yumun, güvenlik sektöründeki 20 yılı aşkın deneyimiyle şirketin stratejik hedeflerine liderlik edecek.

Sertaç Yumun kimdir?

Kara Harp Okulu Sistem Mühendisliği Bölümü mezunu olan Yumun, profesyonel iş yaşamına Türk Silahlı Kuvvetleri'nde subay olarak başladı. Daha sonra özel sektöre geçerek, Globalstar TE.SA.M. T.U.R.K. Inc.’de satış yöneticiliği yaptı. Ardından Tepe Savunma’ya katılan Yumun, bölge müdürlüğünden genel müdür yardımcılığına kadar şirketin operasyonel süreçlerinde ve stratejik planlamalarında pek çok önemli görev üstlendi.

Evli olan Sertaç Yumun’un aynı zamanda yayınlanmış bir de romanı bulunuyor.  

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'Trump'ın kararını bilen, hisse alıp satan oldu mu?'
Bir şirketten daha bedelsiz kararı geldi: Yüzde 100
Trump’ın molasıyla Wall Street’in ana endeksleri keskin yükseldi
ASELSAN'dan 158,6 milyon dolarlık sözleşme
Coca-Cola (CCOLA) ne zaman, ne kadar temettü dağıtacak?
Hareket'ten Güney Afrika hamlesi
Bugün bir hissenin fiyatında düzeltme var
Enerji şirketinden İtalya adımı: Sözleşme imzalandı
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GERİ
İLERİ
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