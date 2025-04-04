Hasan Abdullah Özkan, Eksun Gıda Grubu Başkanı ve CEO’su oldu

Eksim Holding bünyesinde faaliyet gösteren Eksun Gıda’da üst düzey yönetici ataması gerçekleşti. Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, Eksun Gıda Grubu Başkanlığı ve CEO’luğu görevlerine Hasan Abdullah Özkan’ın getirildiği belirtildi.

HASAN ABDULLAH ÖZKAN KİMDİR?

Hasan Abdullah Özkan lisans eğitimini Amerika Birleşik Devletleri’nde Maryland Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünde tamamladı. Eğitim hayatında kazandığı bilgi ve donanımı, kariyeri boyunca uluslararası şirketlerde uygulayarak çeşitli birimlerde yöneticilik pozisyonlarında bulundu.

2012-2016 yılları arasında Eksim Holding’in enerji grubunda yöneticilik yapan Özkan, 2016-2023 yılları arasında ise tarımsal sanayi ve gıda alanında faaliyet gösteren Sunar Şirketler Grubu’nda İcra Kurulu Başkanı ve CEO olarak görev aldı. Bu süreçte, Sunar Şirketler Grubu’nun büyümesine ve sektördeki konumunun güçlenmesine liderlik etti.

Ekonomist Dergisi’nin ‘40 Yaş Altı 40 CEO’ araştırmasında listeye giren Özkan, sivil toplum kuruluşlarında üst düzey görevler üstlenerek iş dünyasının gelişimi ve toplumsal fayda odaklı projelerde de aktif rol aldı. 2023 yılından bu yana Eksim Holding Yönetim Kurulu Üyesi olarak holdingin kurumsal vizyonunun güçlendirilmesine katkı sunan Hasan Abdullah Özkan, yeni dönemde tecrübesini ve vizyonunu Eksun Gıda’nın stratejik hedeflerine yön vermek üzere kullanacak.