İş dünyasında fark yaratan eğitim modeli

Burcu Haboğlu Baba ve Cihan Baba tarafından kurulan b-mathprofession, akademisyenler, eğitim bilimciler, oyun uzmanları, matematikçiler ve iş insanlarından oluşan bir takımın geliştirdiği bir girişim. Eksenine matematiği ve oyunu alarak keyifli bir öğrenme ortamı oluşturan b-mathprofession, çalışanların problem çözme yeteneğinin gelişmesi yardımcı oluyor.

b-mathprofession Kurucu Ortağı Burcu Baba, hedef kitlelerinin ekip arkadaşlarının gelişmesine, keyifli vakit geçirmesine, birbirlerini daha iyi tanımasına ve geliştirmek istedikleri ihtiyaçlarını fark etmelerine fırsat vermek isteyen tüm kurumlar olduğunu belirtiyor.

b-mathprofession olarak matematiksel düşünme becerisini geliştirmeyi odağına alan ve bunu oyun ile bir araya getiren kurumsal eğitimler veridiklerini söyleyen Baba, şunları anlatıyor: “Dış etkenler iş hayatında her zaman var. Öğrenme dediğimiz yeti de aslında duygularla çok özdeş. Bizim eğitimlerimiz oyun ve matematik birlikteliğiyle gerçekleştiğinden aynı zamanda katılımcılarımız oldukça keyif de alıyorlar ve bu da öğrenmenin kalıcı olmasını sağlıyor. Dolayısıyla şirketlerin hedefe yaklaşmasında kilit bir rol üstleniyoruz.

MATEMATİK VE OYUN

b-mathprofession, matematiksel düşünme sürecinde en önemli adımı problem çözme süreci olarak tanımlıyor. Problem çözme süreci yılmazlık, sorgulama, görünmeyeni arama, bütünsel düşünme, tahmin yapabilme, hata yapmaktan çekinmeme becerilerini geliştiriyor.

Sekiz ayrı modülden oluşan kurum eğitimlerinde hem matematiksel düşünme becerisi hem de bu beceri yardımıyla çalışanların; takım çalışmalarının öneminin farkında olma, iletişim, kurum kültürü, stres, zaman yönetimi, liderlik ve problem çözme becerilerine odaklanılıyor.