P&G Türkiye’de üst düzey atama

25 yıllık P&G kariyerinin son 5 yılında P&G Avrupa Ev Bakım Kategorisinden Sorumlu Avrupa Başkan Yardımcısı olarak görev alan Oya Öngör, P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Yönetim Kurulu Başkanlığı’na atandı.

Öngör, yeni göreviyle Türkiye ile birlikte Azerbaycan, Özbekistan, Türkmenistan, Moğolistan, Gürcistan, Kazakistan, Ermenistan ve Tacikistan olmak üzere 9 ülkeyi kapsayan bölgeye liderlik edecek.

Lisans öğrenimini Dokuz Eylül Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünde tamamlayan Oya Öngör, Boğaziçi Üniversitesi İşletme Yönetimi bölümünde yüksek lisans programını tamamladı. Üniversiteden mezun olduktan kısa bir süre sonra 1999 yılında P&G Türkiye’de ev bakım kategorisinde marka yöneticisi olarak başladığı iş hayatına, farklı kategorilerde marka yöneticiliği yaparak devam etti. P&G Türkiye’deki 6 yıllık deneyiminin ardından 2005 yılında P&G’nin İsviçre’de yer alan Avrupa merkezinde yurt dışı kariyerine adım atan Oya Öngör, iki yıl boyunca Kadın Bakım Kategorisinden Sorumlu Marka Yöneticisi olarak çalıştı. Daha sonra 2007 yılında Kadın Bakım Kategorisinden Sorumlu Pazarlama Direktörü, 2011 yılında Kişisel Bakım Kategorisinden Sorumlu Ticari Pazarlama Direktörü, 2015 yılında Avrupa Ev Bakım Kategorisinden Sorumlu Ticari Pazarlama Direktörü görevlerini üstlendi.