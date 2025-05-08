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P&G Türkiye’de üst düzey atama

P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Oya Öngör Atandı.

08 Mayıs 2025 | 15:00
P&G Türkiye’de üst düzey atama

25 yıllık P&G kariyerinin son 5 yılında P&G Avrupa Ev Bakım Kategorisinden Sorumlu Avrupa Başkan Yardımcısı olarak görev alan Oya Öngör, P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Yönetim Kurulu Başkanlığı’na atandı.

Öngör, yeni göreviyle Türkiye ile birlikte Azerbaycan, Özbekistan, Türkmenistan, Moğolistan, Gürcistan, Kazakistan, Ermenistan ve Tacikistan olmak üzere 9 ülkeyi kapsayan bölgeye liderlik edecek. 

Lisans öğrenimini Dokuz Eylül Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünde tamamlayan Oya Öngör, Boğaziçi Üniversitesi İşletme Yönetimi bölümünde yüksek lisans programını tamamladı. Üniversiteden mezun olduktan kısa bir süre sonra 1999 yılında P&G Türkiye’de ev bakım kategorisinde marka yöneticisi olarak başladığı iş hayatına, farklı kategorilerde marka yöneticiliği yaparak devam etti. P&G Türkiye’deki 6 yıllık deneyiminin ardından 2005 yılında P&G’nin İsviçre’de yer alan Avrupa merkezinde yurt dışı kariyerine adım atan Oya Öngör, iki yıl boyunca Kadın Bakım Kategorisinden Sorumlu Marka Yöneticisi olarak çalıştı. Daha sonra 2007 yılında Kadın Bakım Kategorisinden Sorumlu Pazarlama Direktörü, 2011 yılında Kişisel Bakım Kategorisinden Sorumlu Ticari Pazarlama Direktörü, 2015 yılında Avrupa Ev Bakım Kategorisinden Sorumlu Ticari Pazarlama Direktörü görevlerini üstlendi.

 

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Çimento şirketinden pay geri alım kararı hakkında açıklama
Bugün 4 hissenin fiyatında düzeltme var
Borsada dün temettü duyuran 11 şirket (6 Mayıs)
Hem bedelli hem bedelsiz kararını duyurdu
Borsada çarşamba günü temettü dağıtacak 3 hisse var
Aztek Teknoloji temettü ödeme tarihini duyurdu
Torunlar GYO (TRGYO) temettü teklifini duyurdu
İş Bankası'ndan bilanço değerlendirmesi
Halkbank'tan ABD'deki davaya ilişkin açıklama
Denge Yatırım Holding bedelli tarihini duyurdu
Borsada yarın 1 hissede bedelsiz sermaye artırımı var (7 Mayıs)
Beşiktaş satılan hisse sayısı ve elde edilen geliri açıkladı
Bu hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 6 şirket
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