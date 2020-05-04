Türk Telekomünikasyon tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi.

“Şirketimiz Bireysel Satış Genel Müdür Yardımcısı Burak Ersoy görevinden ayrılmıştır. Grup Şirketimiz TT International’da Ticari Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan İsmail Bütün, 1 Mayıs 2020 itibarıyla Bireysel Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmıştır.”

İsmail Bütün kimdir?

1996 yılında Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümünden mezun olduktan sonra profesyonel iş hayatına Çuhadaroğlu Holding Moskova ofisinde başlayan İsmail Bütün, 1997-2000’de yine Moskova’da ENKA Grup Dış Ticaret bölümünde Satış ve İş Geliştirme Müdürü olarak çalıştı. 2000’de Nestle Türkiye’de pazarlama ekibine katıldıktan sonra sırasıyla Kahvaltılık Gevrekler Grubu (CPW) Türkiye Ülke Müdürü, Özbekistan’da Orta Asya Bölgesi (Türki Cumhuriyetler) Pazarlama Direktörü ve Ulusal Zincir Mağazalar Türkiye Satış Müdürlüğü görevlerinde bulundu. 2011’de Nestle’nin İsviçre’deki genel merkezinde önce Global Satış ve Müşteri Yönetimi biriminde İş Mükemmelliği Müdürü olarak global satış projelerine daha sonra da İçecekler (NESCAFE) Stratejik İş Birimi’nde Pazarlama Müdürü olarak global pazarlama projelerine liderlik yaptı. 2015 yılında Türkiye’ye dönerek Nestle Türkiye İçecekler Grubu (NESCAFE) Genel Müdürü ve Nestle Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi oldu.

Bütün, Ocak 2016’da Turkcell’e Bireysel Satıştan Sorumlu ‘Perakende Satış Grup Başkanı’ ve İcra kurulu üyesi olarak katıldı, Temmuz 2016’dan Ocak 2019’a kadar Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (CMO) ve İcra Kurulu üyesi olarak görev yaptı. İsmail Bütün, Türk Telekom ailesine Ocak 2020’de Türk Telekom International’da Ticari Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak katılmıştı.

Bütün, 2017 yılında Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nde (MIT) Yeni Ufuklar Programını, 2018 yılında Stanford Üniversitesinde ‘Stratejik Avantaj İçin İnovatif Pazarlama’ programını tamamladı.