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Ülker CEO’suna uluslararası görev

Ülker’de 2020 yılından bu yana CEO’luk görevini yürüten Mete Buyurgan, Yıldız Holding’in global atıştırmalık şirketi pladis’in Birleşik Krallık ve İrlanda’dan sorumlu Başkanı olarak atandı.

07 Mart 2025 | 12:30
Ülker CEO’suna uluslararası görev

Ülker’in 2020 yılının şubat ayından bu yana CEO’su olan Mete Buyurgan, Yıldız Holding’in global atıştırmalık şirketi pladis'in Birleşik Krallık ve İrlanda’dan sorumlu Başkanı oldu. Buyurgan 2013 yılında Yıldız Holding’e Gıda Grubu Başkan Yardımcısı olarak katılmış, 2016 yılında ise pladis Türkiye Başkanlığına atanmıştı. 

Buyurgan, 6 Nisan’a kadar Ülker CEO’su olarak görevini devam ettirecek. 6 Nisan’dan itibaren ise Özgür Kölükfakı CEO’luk görevini devralacak.

Mete Buyurgan’ın liderliğinde, pladis Türkiye, Orta Asya ve Doğu Avrupa, zaman zaman yaşanan zorlu dönemlere rağmen çok önemli başarılara ve yatırımlara imza attı ve sürdürülebilirlikte sektöre liderlik eden şirketlerden biri oldu. 

‘YENİ BAŞARILARA İMZA ATACAĞIMIZA İNANIYORUM’

Mete Buyurgan pladis’in büyümesine katkı sağlamak üzere yeni bir yolculuğa başlamanın heyecanını yaşadığını belirtti. Buyurgan şunları kaydetti: “Ülker’de, görev yaptığım süre boyunca sürdürülebilirlik odaklı finansal, toplumsal, inovatif ve teknolojik adımlara öncülük etmek benim için mutluluk vesilesi oldu. Hem sektör hem de toplum için örnek teşkil edecek projelerle finansal performansımızı güçlendirirken toplumsal faydamızı artırdık. 

Ülker’de çalıştığım süre boyunca birlikte çalıştığım değerli çalışma arkadaşlarıma özverili destekleri ve katkıları için içtenlikle teşekkür ederim. Bu başarılı süreci, her zaman parçası olmaktan gurur duyduğum Yıldız Holding’in global atıştırmalık şirketi pladis’te devam ettirecek olmanın benim için heyecan verici olduğunu söylemek isterim. Yeni görevimde ekip arkadaşlarımla birlikte çok kıymetli başarılara imza atacağımıza inanıyorum.”

2016 yılında Yıldız Holding’e bağlı global atıştırmalık şirketi olarak kurulan pladis, 11 ülkedeki 27 fabrikasında 16 bin kişilik ekibiyle üretim yapıyor. McVitie’s, Ülker ve Godiva gibi ikonik markaları, 110'dan fazla ülkede tüketicisiyle buluşuyor. 

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Bir şirketten daha temettü kararı var: Net 53,73 TL
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Anadolu Efes temettü kararını duyurdu
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