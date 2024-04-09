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Altın fiyatları bugün ne kadar? 9 Nisan gram altın, çeyrek altın fiyatları

Güncel, anlık altın fiyatları altına yatırım yapmak isteyen veya piyasayı takip etmek isteyenler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar oldu? Gram ve çeyrek altın ne kadar? İşte 9 Nisan 2024 altın fiyatları…

09 Nisan 2024 | 10:05
Son Güncellenme: 09 Nisan 2024 | 10:16
Altın fiyatları bugün ne kadar? 9 Nisan gram altın, çeyrek altın fiyatları

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 2 bin 430 lira seviyesinde işlem görüyor.

Altının gram fiyatı dün altının ons fiyatındaki yükselişe paralel artarken, günü önceki kapanışının yüzde 1 üzerinde 2 bin 405 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 09.25 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,8 üzerinde 2 bin 430 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 370 liradan, cumhuriyet altını 16 bin 760 liradan satılıyor.

CANLI ALTIN FİYATLARI  

Dün 2 bin 354 dolar seviyesinin test ederek rekor yenileyen altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,2 değer kazancıyla 2 bin 344 dolar seviyesinden alıcı buluyor.

Analistler ABD'de yarın açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerinin yatırımcıların odağına yerleştiğini ifade ederek, TÜFE'nin martta aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 3,4 artış göstermesinin beklendiğini kaydetti.

Dün New York Fed'in açıkladığı Tüketici Beklentileri Anketi'nin sonuçlarına göre ABD'de tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi martta sabit kaldı.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 350 ve 2 bin 380 dolar seviyelerinin direnç, 2 bin 330 ve 2 bin 300 doların destek konumunda olduğunu belirtti.

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