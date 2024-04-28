Çin'de görücüye çıktılar: Bu modeller yeni tanıtıldı

Auto Show Dergisi Yayın Yönetmeni Hırant Kasapoğlu fuarla ilgili şu yorumları paylaşıyor:

1 248 YENİ MODEL Auto China 2024, Pekin Uluslararası Otomobil fuarı, 5 yıl aradan sonra, bu yıl ilk kez düzenlendi. Son olarak 2019'da düzenlenen fuar, araya Covid19 pandemisinin girmesiyle 2021 ve 2023 yıllarında düzenlenememişti. Toplamda 220 bin m2 alan üzerine kurulu fuarda 248 adet yeni enerjili NEV araç sergilendi.

2 İLGİ BÜYÜKTÜ Bu 5 yıllık özlemden midir yoksa Çin medyasının yeni otomobillere ve teknolojiye olan ilgisinden midir bilinmez, fuarın ilk medya ve VIP gününde, Batılı fuarlarda alışık olmadığımız şekilde kalabalıkla karşılaştım. Bırakın araçlarla çekim yapmayı, stand arasındaki koridorlardan bile yürümek çok zordu.

3 TÜRKİYE'YE GELECEKLER Mİ? Geely Auto'nun davetlisi olarak takip ettiğim fuarda, Geely'nin Türkiye pazarına getirmeyi düşündüğü öncelikli olarak SUV modelleri inceleme fırsatı buldum.

4 Geely L7 Geely Kompakt SUV L7 modeli, 1,5 lt turbo benzinli motoru ve büyük bataryasıyla 90 km menzil sunan Plug-in hybrid bir model.

5 Galaxy Ayrıca Geely, Galaxy isimli dev SUV konsept modelini tanıttı. Yapay zeka AI destekli araç farklı enerji kaynakları kullanarak 2000 km menzil vaat ediyor.

6 Geely e8 Geely standındaki başka bir ilginç yenilik ise tam elektrikli, sportif Premium sedan e8 oldu. Xiaomi'nin SU7 modeline rakip olan e8'de tek veya çift elektrik motoru ve 4x4 seçeneği mevcut.

7 BİRBİRİNDEN İLGİNÇ MODELLER Fuardaki diğer ilginç modeller arasında Xiaomi SU7, MG'nin 100. yıl modelleri, VW'nin Çin pazarı için geliştirdiği elektrikli Hello ID Code ile Mercedes G'nin elektrikli versiyonu, Lamborghini görünümlü BYD Ocean ve Huawei'in aracının Baic isbirligiyle geliştirilen yeni versiyonları yer aldı.

8 Galaxy

9 Galaxy

10 Galaxy

11 Robocar 07 sedan

12 Robocar 01 SUV

13 Zeekr 009 Elektrikli minivan

14 Robocar 07 sedan

15 Zeekr X

16 Robocar 07 sedan

17 Saic L6

19 Zeekr 009 Elektrikli minivan

20 Nissan Hyper Force Konsol oyunları için tasarlanmış, daha sonra konsepti yapılmış

21 iCAR 03T

22 iCAR 03T