Çin'de görücüye çıktılar: Bu modeller yeni tanıtıldı

Auto Show Dergisi Yayın Yönetmeni Hırant Kasapoğlu fuarla ilgili şu yorumları paylaşıyor:
1 248 YENİ MODEL
Auto China 2024, Pekin Uluslararası Otomobil fuarı, 5 yıl aradan sonra, bu yıl ilk kez düzenlendi. Son olarak 2019'da düzenlenen fuar, araya Covid19 pandemisinin girmesiyle 2021 ve 2023 yıllarında düzenlenememişti. Toplamda 220 bin m2 alan üzerine kurulu fuarda 248 adet yeni enerjili NEV araç sergilendi.
2 İLGİ BÜYÜKTÜ
Bu 5 yıllık özlemden midir yoksa Çin medyasının yeni otomobillere ve teknolojiye olan ilgisinden midir bilinmez, fuarın ilk medya ve VIP gününde, Batılı fuarlarda alışık olmadığımız şekilde kalabalıkla karşılaştım. Bırakın araçlarla çekim yapmayı, stand arasındaki koridorlardan bile yürümek çok zordu.
3 TÜRKİYE'YE GELECEKLER Mİ?
Geely Auto'nun davetlisi olarak takip ettiğim fuarda, Geely'nin Türkiye pazarına getirmeyi düşündüğü öncelikli olarak SUV modelleri inceleme fırsatı buldum.
4 Geely L7
Geely Kompakt SUV L7 modeli, 1,5 lt turbo benzinli motoru ve büyük bataryasıyla 90 km menzil sunan Plug-in hybrid bir model.
5 Galaxy
Ayrıca Geely, Galaxy isimli dev SUV konsept modelini tanıttı. Yapay zeka AI destekli araç farklı enerji kaynakları kullanarak 2000 km menzil vaat ediyor.
6 Geely e8
Geely standındaki başka bir ilginç yenilik ise tam elektrikli, sportif Premium sedan e8 oldu. Xiaomi'nin SU7 modeline rakip olan e8'de tek veya çift elektrik motoru ve 4x4 seçeneği mevcut.
7 BİRBİRİNDEN İLGİNÇ MODELLER
Fuardaki diğer ilginç modeller arasında Xiaomi SU7, MG'nin 100. yıl modelleri, VW'nin Çin pazarı için geliştirdiği elektrikli Hello ID Code ile Mercedes G'nin elektrikli versiyonu, Lamborghini görünümlü BYD Ocean ve Huawei'in aracının Baic isbirligiyle geliştirilen yeni versiyonları yer aldı.
8 Galaxy
9 Galaxy
10 Galaxy
11 Robocar 07 sedan
12 Robocar 01 SUV
13 Zeekr 009
Elektrikli minivan
14 Robocar 07 sedan
15 Zeekr X
16 Robocar 07 sedan
17 Saic L6
19 Zeekr 009
Elektrikli minivan
20 Nissan Hyper Force
Konsol oyunları için tasarlanmış, daha sonra konsepti yapılmış
21 iCAR 03T
22 iCAR 03T
23 Galaxy