Koton halka arz tarihi: Kaç lot dağıtacak?

SPK bültenine göre Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ pay başına 30,50 liradan halk arz edilecek. Koton halka arzı için 30 Nisan ile 2-3 Mayıs tarihlerinde talep toplanacak. Koton'un halka açıklık oranının %16,5 olması planlanıyor. İşte Koton halka arzında talep toplama tarihi ve diğer detaylar:

KOTON HALKA ARZ DETAYLARI

Halka Arz Öncesi Çıkarılmış Sermayesi: 795.500.000 TL

Halka Arz Sonrası Çıkarılmış Sermayesi: 829.650.000 TL

Halka Arz Miktarı ve Türü: Sermaye Artırımı: 34.150.000 TL nominal

Satan Ortaklar:

Nemo Apparel B.V.: 94.350.000 TL nominal

Yılmaz Yılmaz: 4.050.000 TL nominal

Şürkiye Gülden Yılmaz: 4.050.000 TL nominal

Halka Açıklık Oranı: %16,46

Halka Arz Fiyatı: 30,50 TL

Halka Arz Büyüklüğü: 4.166 milyon TL

Halka Arz Talep Toplama Tarihi: 30 Nisan / 2-3 Mayıs 2024

Halka Arz Talep Toplama Yöntemi; Sabit Fiyatla Talep Toplama

Halka Arz Dağıtım Yöntemi: Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar için Eşit Dağıtım

Planlanan Tahsisat Grupları:

%84,5 Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar

%0,5 Şirket Çalışanları

%15,0 Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar

KOTON HALKA ARZINDA KAÇ LOT DAĞITILACAK

Koton halka arzında mevcut ortaklardan Yılmaz ailesi ile Nemo Apparel B.V’in sahip olduğu mevcut paylar ve sermaye artırımı yoluyla çıkarılacak yeni paylar olmak üzere toplam 136.600.000 adet B grubu pay satışa sunulacak.

FON KULLANIM YERİ

1- Yüzde 30-40: Yurtiçi ve yurtdışı mağaza açılışları ve yenilemeleri, depo otomasyon yatırımları ile bilgi teknolojileri yatırımları

2- Yüzde 60-70:Net işletme sermayesi