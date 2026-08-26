Altın fiyatları bugün ne kadar? İşte gram, çeyrek, yarım altında son durum

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyon takibinde en çok önemsediği göstergelerden biri olan PCE fiyat endeksi öncesinde ons altın, son üç ayın zirvelerine yakın bir bölge olan 4 bin 650 dolar civarında tutunmaya devam ediyor.

Piyasaların bir diğer odak noktası ise Fed Başkanı Kevin Warsh'ın Cuma günü Jackson Hole sempozyumunda yapacağı konuşma olacak. Ancak analistler, Warsh'ın eylül ayında alınacak para politikası kararlarına ilişkin net bir yönlendirme yapmasını beklemiyor.



Altın fiyatları 09.57'deki verilere göre yazılmıştır



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