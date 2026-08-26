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  • Altın fiyatları bugün ne kadar? İşte gram, çeyrek, yarım altında son durum

Altın fiyatları bugün ne kadar? İşte gram, çeyrek, yarım altında son durum

Küresel piyasalarda gözler, ABD'den gelecek olan kritik PCE (Kişisel Tüketim Harcamaları) verisi ile Jackson Hole sempozyumundan çıkacak mesajlara çevrilmişken, altın fiyatlarında görece sakin bir bekleyiş hakim. Mevcut durumda ons altın 4 bin 650 dolar, gram altın ise 7 bin 180 lira seviyelerinde dengelenmiş durumda.

Ekonomist
Ekonomist
Altın fiyatları bugün ne kadar? İşte gram, çeyrek, yarım altında son durum

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyon takibinde en çok önemsediği göstergelerden biri olan PCE fiyat endeksi öncesinde ons altın, son üç ayın zirvelerine yakın bir bölge olan 4 bin 650 dolar civarında tutunmaya devam ediyor.

Piyasaların bir diğer odak noktası ise Fed Başkanı Kevin Warsh'ın Cuma günü Jackson Hole sempozyumunda yapacağı konuşma olacak. Ancak analistler, Warsh'ın eylül ayında alınacak para politikası kararlarına ilişkin net bir yönlendirme yapmasını beklemiyor.

Altın fiyatları 09.57'deki verilere göre yazılmıştır

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1 Piyasalardaki diğer dinamikler altını destekliyor

Piyasalardaki diğer dinamikler altını destekliyor

Yatırımcılar bir yandan da ABD Hazine Bakanlığı'nın uzun vadeli tahvil ve bonolarda likiditeyi artırmak amacıyla geri alımları iki katına çıkarma kararının yansımalarını izliyor. Bu adım, geçtiğimiz hafta doların son üç aydan uzun bir sürenin en düşük seviyesine inmesinde etkili olmuştu.

Buna ek olarak, petrol fiyatlarının üst üste üçüncü işlem gününde de değer kaybetmesi enflasyonist kaygıları hafifleterek altının yükseliş eğilimini destekliyor. Fiziksel talep tarafında ise Çin'in Hong Kong üzerinden gerçekleştirdiği net altın ithalatı, artan yatırımcı talebinin etkisiyle temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 11 oranında yükseliş kaydetti.

3 Güncel altın fiyatları (26.08.2026)

Güncel altın fiyatları (26.08.2026)

Ons Altın

Güne 4 bin 661 dolar seviyesinden başlayan ons altın, gün içerisinde en düşük 4 bin 630 doları, en yüksek ise 4 bin 673 doları test etti. Altının onsu şu dakikalarda 4 bin 642 dolardan işlem görüyor.

4 Gram Altın

Gram Altın

Yurt içi piyasalarda güne 7 bin 203 lira seviyesinden giriş yapan gram altın, gün içinde en düşük 7 bin 169 liraya gerilerken, en yüksek 7 bin 227 lirayı gördü. Gram altın şu sıralarda 7 bin 181 liradan alıcı buluyor.

5 Çeyrek altın ne kadar

Çeyrek altın ne kadar

Çeyrek altın fiyatları şuan 11.672 lira seviyesinde işlem görüyor

6 Yarım altın ne kadar

Yarım altın ne kadar

Yarım altın fiyatları şuan 23.337 liradan işlem görüyor.

7 22 ayar bilezik ne kadar?

22 ayar bilezik ne kadar?

22 ayar bilezik gram satış fiyatı şuan için 6.513 liradan işlem görüyor

8 Tam altın fiyatı ne kadar

Tam altın fiyatı ne kadar

Tam altın fiyatı 46.465 liradan işlem görüyor.
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