Altın fiyatları bugün ne kadar? İşte gram, çeyrek, yarım altında son durum

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyon takibinde en çok önemsediği göstergelerden biri olan PCE fiyat endeksi öncesinde ons altın, son üç ayın zirvelerine yakın bir bölge olan 4 bin 650 dolar civarında tutunmaya devam ediyor.
Piyasaların bir diğer odak noktası ise Fed Başkanı Kevin Warsh'ın Cuma günü Jackson Hole sempozyumunda yapacağı konuşma olacak. Ancak analistler, Warsh'ın eylül ayında alınacak para politikası kararlarına ilişkin net bir yönlendirme yapmasını beklemiyor.
Altın fiyatları 09.57'deki verilere göre yazılmıştır
Anlık altın fiyatlarını takip etmek için tıklayın
1 Piyasalardaki diğer dinamikler altını destekliyor
Yatırımcılar bir yandan da ABD Hazine Bakanlığı'nın uzun vadeli tahvil ve bonolarda likiditeyi artırmak amacıyla geri alımları iki katına çıkarma kararının yansımalarını izliyor. Bu adım, geçtiğimiz hafta doların son üç aydan uzun bir sürenin en düşük seviyesine inmesinde etkili olmuştu.
Buna ek olarak, petrol fiyatlarının üst üste üçüncü işlem gününde de değer kaybetmesi enflasyonist kaygıları hafifleterek altının yükseliş eğilimini destekliyor. Fiziksel talep tarafında ise Çin'in Hong Kong üzerinden gerçekleştirdiği net altın ithalatı, artan yatırımcı talebinin etkisiyle temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 11 oranında yükseliş kaydetti.
3 Güncel altın fiyatları (26.08.2026)
Ons Altın
Güne 4 bin 661 dolar seviyesinden başlayan ons altın, gün içerisinde en düşük 4 bin 630 doları, en yüksek ise 4 bin 673 doları test etti. Altının onsu şu dakikalarda 4 bin 642 dolardan işlem görüyor.
4 Gram Altın
Yurt içi piyasalarda güne 7 bin 203 lira seviyesinden giriş yapan gram altın, gün içinde en düşük 7 bin 169 liraya gerilerken, en yüksek 7 bin 227 lirayı gördü. Gram altın şu sıralarda 7 bin 181 liradan alıcı buluyor.