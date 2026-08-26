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Resepsiyondan cankurtarana birçok kural değişti: Otellerde devir artık sadece mirasla yapılabilecek

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan "Basit Konaklama Tesisleri ile Plaj İşletmelerinin Belgelendirilmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Ekonomist
Ekonomist
Resepsiyondan cankurtarana birçok kural değişti: Otellerde devir artık sadece mirasla yapılabilecek

 Düzenleme ile tesislerin işletme haklarının devrinden oda standartlarına, havuz güvenliğinden hijyen kurallarına kadar pek çok alanda yeni yükümlülükler getirildi.

Ruhsat Devrine Sıkı Sınırlama

Yeni yönetmelikle birlikte basit konaklama turizm işletme belgelerinin devri sınırlandırıldı. Artık bu belgeler yalnızca ölüme bağlı tasarruf veya miras yoluyla el değiştirebilecek. Bunun dışındaki gerekçelerle devir yapıldığının tespiti halinde valilikler tarafından cezai yaptırım uygulanacak.

Oda ve Tesis Hizmetlerinde Aranan Yeni Şartlar

Resepsiyon Zorunluluğu: Kapasitesi 25 oda ve üzerinde olan tüm tesislerin girişinde resepsiyon bulunması şart koşuldu.

İlk Yardım ve Hijyen: Tesislerde ilk yardım malzemesi bulundurulması ve sertifikalı ilk yardım personeli istihdamı zorunlu hale getirildi. Yiyecek-içecek servisi sunan alanlarda gıdaların uygun sıcaklıkta korunması, düzenli temizlik, bakım ve haşere mücadelesi karara bağlandı.

Oda Donanımı ve Güvenlik: Yatak odalarında standart havlu, çarşaf, dolap ve çöp kutusu zorunlu kılındı. Elektronik kilit bulunmayan kapılara ilave kilit sistemi takılması şartı getirildi.

Havuzlarda Güvenlik ve Çocuk Havuzu Standartları

En Az 2 Cankurtaran: Yüzme havuzu bulunan tesislerde kaymayı önleyici zemin ve dezenfeksiyon sistemi şartı getirildi. Havuz sayısına göre en az 2 adet sertifikalı cankurtaran görevlendirilecek.

3 Dilde Uyarı Levhası: Havuz kullanım kuralları Türkçe ve en az iki yabancı dilde hazırlanan panolarla ilan edilecek.

Çocuk Havuzu Zorunluluğu: Tesislerde derinliği en fazla 50 santimetre olan ayrı çocuk havuzu yapılması zorunlu kılındı. Yalnızca 12 yaş ve üzeri müşteri kabul eden "+12" konseptli tesisler bu şarttan muaf tutulacak; ancak konsept değişikliğinde çocuk havuzu yapılması şart olacak.

Eğlence Havuzları: Kaydıraklı ve dalga havuzlu alanlarda emniyet personeli ve 3 dilli uyarı levhaları bulundurulacak.

Denetim Bakanlığa Devredildi

Plaj işletmelerinin ve konaklama tesislerinin denetim yetkisi doğrudan Kültür ve Turizm Bakanlığı'na verildi. Yönetmelikte yer alan fiziki asgari niteliklere ilişkin hükümler 1 Kasım 2026 tarihinde, diğer idari maddeler ise yayımlandığı tarih itibarıyla yürürlüğe girdi.

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