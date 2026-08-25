Kentsel Dönüşüm Başkanlığı 24 ilde 660 arsayı satışa çıkaracak: Müzayede ne zaman, ödeme şartları neler?

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı tarafından 24 ilde gerçekleştirilecek arsa satışı için süreç başlıyor. Toplam 660 muhtelif arsanın müzayede yoluyla alıcı bulacağı satışta, ihale takvimi ve ödeme koşullarına ilişkin ayrıntılar merak ediliyor.
Kentsel Dönüşüm Başkanlığı 24 ilde 660 muhtelif arsa müzayedesi hangi tarihte yapılacak? Satış kapsamındaki arsalar hangi illerde bulunuyor? Ödeme seçenekleri neler?
1 24 ilde 660 muhtelif arsa için müzayedeler hangi tarihlerde yapılacak?
Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, 24 ilde yer alan 660 muhtelif arsanın satışa sunulacağını duyurdu. Satış kapsamında gerçekleştirilecek müzayedeler 2, 3 ve 4 Eylül 2026 tarihlerinde yapılacak.
2 Eylül Çarşamba günü saat 10.30'da Balıkesir, Çanakkale, Edirne, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli ve Yalova'daki arsalar için müzayede gerçekleştirilecek.
3 Eylül Perşembe günü saat 10.30'da Adana, Aydın, Batman, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Mardin, Mersin, Muğla, Samsun, Şırnak ve Van'da bulunan arsalar satışa sunulacak.
Müzayedelerin son günü olan 4 Eylül Cuma günü saat 10.30'da ise Ankara, Antalya, Eskişehir ve Kayseri’deki arsalar için satış gerçekleştirilecek.
2 660 arsa hangi illerde satışa sunulacak?
Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'nın satışa sunacağı arsaların bulunduğu 24 il belli oldu.
Buna göre arsalar Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Batman, Çanakkale, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Mardin, Mersin, Muğla, Samsun, Şırnak, Van ve Yalova'da yer alıyor.
3 Ödeme planı belli oldu mu?
Açık artırmayla satışa sunulacak arsalar için peşin veya 24 ay vadeli ödeme seçeneği sunulacak. Ödemeyi peşin yapmayı tercih edenlere ise yüzde 25 indirim uygulanacak.
4 Arsa satışında teminat bedeli ne kadar?
Satışa çıkarılacak arsalar için uygulanacak teminat tutarları da açıklandı. Teminat bedelleri 20 bin TL'den başlarken, arsanın niteliğine göre 20 milyon TL'ye kadar çıkıyor.