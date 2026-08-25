Züccaciye sektörü ZUCHEX için İstanbul'da buluşacak

ZÜCDER’in tek resmi destekçisi olduğu fuar, Türkiye’nin ev ve mutfak eşyaları sektöründeki üretim, tasarım ve ihracat gücünü dünyanın farklı bölgelerinden gelecek nitelikli alıcılarla buluşturmaya hazırlanıyor.

Fuara başta Almanya, Birleşik Krallık, ABD, Rusya, Hollanda, Kazakistan, Gürcistan, Lübnan ve Özbekistan olmak üzere 120’den fazla ülkeden ziyaret bekleniyor. Dört gün boyunca gerçekleştirilecek görüşmelerle Türk üreticiler, yeni ihracat pazarlarına erişme, mevcut müşterileriyle ilişkilerini geliştirme, yeni distribütörlükler ve ticari iş birlikleri oluşturma fırsatı yakalayacak.

ZUCHEX 2026, 9–12 Eylül tarihleri arasında Tüyap İstanbul Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

"Türkiye ev ve mutfak eşyaları sektörü dünya pazarlarında önemli bir konuma sahip"

Türkiye ev ve mutfak eşyaları sektörünün gücünü daha geniş coğrafyalara taşımayı ve üreticilerin doğrudan nitelikli alıcılarla buluşmasını çok önemsediklerini belirten ZÜCDER Yönetim Kurulu Başkanı Burak Önder, ZUCHEX’in de bu hedef doğrultusunda en önemli platformlardan biri olduğunu kaydetti.

Önder, "Türkiye ev ve mutfak eşyaları sektörü bugün güçlü üretim altyapısı, ürün çeşitliliği, tasarım kabiliyeti ve ihracat deneyimiyle dünya pazarlarında önemli bir konuma sahip. Biz ZÜCDER olarak bu gücü daha geniş coğrafyalara taşımayı ve üreticilerimizin doğrudan nitelikli alıcılarla buluşmasını önceliklendiriyoruz. ZUCHEX de bu hedef doğrultusunda en önemli platformlarımızdan biri" dedi.

ZUCHEX’in uluslararası niteliğinin her geçen yıl güçlendiğine de dikkat çeken Önder, “Sektörümüzün ihracatını artırmak için yalnızca mevcut pazarlardaki gücümüzü korumamızın yanında yeni pazarlara ulaşmamız, yeni iş bağlantıları kurmamız ve Türk markalarının bilinirliğini küresel ölçekte artırmamız gerekiyor. ZUCHEX, üreticilerimiz ile dünyanın farklı bölgelerinden gelen satın almacıları aynı platformda buluşturarak bu anlamda önemli bir fırsat yaratıyor” değerlendirmesinde bulundu.

"Sektörümüz için önemli bir kaldıraç görevi görüyor"

Türkiye ev ve mutfak eşyaları sektörü, 2025 yılını 5,5 milyar dolarlık ihracatla tamamlayarak dünya ihracat liginde ilk 10 ülke arasında yer aldı. Sektör, 2035 yılına kadar dünya ihracatından aldığı payı yüzde 4’e çıkarmayı ve ilk üç ülke arasına girmeyi hedefliyor.

Burak Önder, sektörün bu hedeflere ulaşmasında uluslararası ticaret platformlarının önemine dikkat çekerek, “Türkiye’nin dünya ev ve mutfak eşyaları ihracatındaki payını artırabilecek potansiyeli bulunuyor. Bunun için üretim gücümüzü ihracatla, ihracatı da güçlü markalaşma ve uluslararası ticaret bağlantılarıyla desteklememiz gerekiyor. ZUCHEX’in ortaya koyduğu uluslararası ticaret ortamı, bu hedefler açısından sektörümüz için önemli bir kaldıraç görevi görüyor” ifadelerini kullandı.

Çeşitli etkinliklere de ev sahipliği yapacak

ZUCHEX 2026’da sofra ve mutfak eşyaları, pişirme ekipmanları, plastik ev eşyaları ve bahçe aksesuarları, ev gereçleri, dekoratif ev ve mutfak ürünleri ile elektrikli ev aletleri kategorilerindeki yeni ürün, tasarım ve koleksiyonlar sergilenecek.

Fuar, ticari görüşmelerin yanı sıra sektörün geleceğine ilişkin gündemlerin ele alınacağı etkinliklere de ev sahipliği yapacak. Geleneksel ZuchXTalks seminerlerinde ev ve mutfak eşyaları sektörünün güncel başlıkları değerlendirilirken, ETMK İstanbul iş birliğiyle gerçekleştirilen ZUCHEX Designathon kapsamında genç tasarımcıların üretici firmalarla birlikte geliştirdiği yenilikçi ürün fikirleri ve prototipler ziyaretçilerle buluşacak.