"Bir zamanlar burası denizdi" dememek için: Prens Adaları'nın su altı zenginliğine yakından bakış

Marmara Denizi'nin yalnızca bir su kütlesinden ibaret olmadığını belirten Karail, Akdeniz, Ege ve Karadeniz'den gelen suların yanı sıra Marmara'nın kendi oluşturduğu sistemin farklı derinliklerde farklı yaşam alanlarının oluşmasına katkı sağladığını anlattı.

Bu yapının Marmara'daki su altı yaşamının farklı bölgelerde devam etmesine imkan sağladığını ifade eden Karail, yoğun avcılık ve kentsel atıklar gibi insan kaynaklı baskılara rağmen denizin yaşamını sürdürmeye çalıştığını dile getirdi.