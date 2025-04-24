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Altın güne nasıl başladı? 24 Nisan altın fiyatları

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 4 bin 86 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 6 bin 860 liradan, cumhuriyet altını 27 bin 330 liradan satılıyor.

24 Nisan 2025 | 10:33
Altın güne nasıl başladı? 24 Nisan altın fiyatları

Dün, ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 2,6 azalışla 4 bin 50 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne ise yükselişle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla yüzde 0,9 artışla 4 bin 86 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 6 bin 860 liradan, cumhuriyet altını 27 bin 330 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,5 primle 3 bin 319 dolar seviyesinden işlem görüyor.

ABD yönetiminin izlediği korumacı ticaret politikası ve sert ekonomik söylemleri varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürüyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell ve Çin'e yönelik söylemlerinin tonunu yumuşatması piyasalardaki risk algının azalmasını sağladı.

Trump, önceki söylemlerinin aksine Powell'ın işine son vermeyi düşünmediğini dile getirdi. Analistler, Trump'ın Powell konusunda geri adım atması ile Çin'e yönelik ılımlı açıklamalarının ons altın fiyatlarında gerilemeye neden olduğunu belirtti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, G20, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası Bahar toplantıları kapsamında gittiği ABD'deki temaslarını sürdürürken, Washington'da ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan'ın da katıldığı görüşmenin, yapıcı bir havada gerçekleştiği bildirildi.

TCMB Başkan Yardımcısı Hatice Karahan da Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) tarafından Washington'da düzenlenen Küresel Görünüm Forumu'nda "Değişen Küresel Likidite Koşulları Karşısında Merkez Bankacılarının İkilemleri" başlıklı oturumda konuştu.

Karahan, Türkiye'de uygulanan ekonomi programına olan güven ve elde edilen sonuçlarla yıllık enflasyonun son 10 aydır art arda düştüğünü ve enflasyonun ana eğilim göstergelerinin de fiyat baskılarında belirgin bir yavaşlamaya işaret ettiğini bildirdi. Karahan, "Parasal duruşumuzdaki sıkılık, küresel ekonomideki dalgalı zamanlarda da temel risk yönetimi aracı olmayı sürdürecek." dedi.

Analistler, bugün yurt içinde kapasite kullanım oranı ve reel kesim güven endeksi, yurt dışında ise Almanya'da Ifo iş dünyası güven endeksi, ABD'de dayanıklı mal siparişleri, haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve mevcut konut satışlarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 350 dolar seviyesinin direnç, 3 bin 300 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

 

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Bir şirketten daha temettü kararı var: 49,78 TL
Mavi Giyim bedelsiz tarihi belli oldu
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