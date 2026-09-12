BIST 100 hisselerinin teknik analizi (12.09.2026)

Endeks Ortalamalarının Altında

Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 102.64 milyar TL ile Sasa Polyester hissesinde olurken, bu şirketi 88.24 milyar TL ile Akbank takip etti. Endeksin yükselişinde Enerji sektöründeki yükselişin etkili olduğu görülmekte. Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 3.31 yükselişle 14,394 puandan kapattı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 297 seviyesinde bulunuyor. Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 205.25 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST 100 endeksi 7, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının üzerinde hareket ediyor. Endeksin hareketli ortalamalarının üzerinde kalması yukarı yönlü hareketleri destekleyebilir.

RSI göstergesi 55.14 seviyesinde bulunan endeksin momentumunun 99.45 seviyesinde olduğu görülüyor. Aşağı yönlü hareketlerde 14,263 ve 14,131 destek seviyeleri olarak takip edilecek. Olası yukarı yönlü hareketlerde ise 14,548 ve 14,701 direnç seviyeleri söz konusu. 2 yıllık tahvil faizi 39.27 seviyesinde bulunuyor.



Anadolu Efes



Dirençler izlenmeli

Yükseliş seyrinde olduğu dikkat çekiyor. 18.17 seviyesinden gelen alımlarla atağa geçti. 19.58 seviyesinin üzerinde kapanışlarda 19.74 seviyesine yönelebilir. 19.58 seviyesinin altında kapanışlarda 18.00 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 18.00-17.80

Satım aralığı: 18.80-20.10

Endeks Ağırlığı (%): 0.82

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.024 puan arttı.



Aksa Enerji



Hareket marjı dar

Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 83.3 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 79.95 seviyesinin altındaki kapanışlarda 78.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 79.95 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 81.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 78.00-72.50

Satım aralığı: 81.50-89.50

Endeks Ağırlığı (%): 0.46

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.011 puan azaldı.



Alarko Holding



Dirençler İzlenmeli

Hareketlendiği gözleniyor. 109.9 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde artma gözleniyor. Senedin ilk desteği 109.00 seviyesinde bulunurken ilk direnci 120.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 109.00-105.00

Satım aralığı: 120.00-120.00

Endeks Ağırlığı (%): 0.37

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.001 puan arttı.



Eczacıbaşı İlaç



Dirençler izlenmeli

Güç topluyor. 70.2 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 75.00 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 69.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 69.00-64.50

Satım aralığı: 75.00-73.00

Endeks Ağırlığı (%): 0.21

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.001 puan arttı.



Efor Yatırım



Alıcılar güçlü

16.86 seviyesinden güç topladı. Yükseliş seyrinde, 19.53 seviyesinin aşılması alımların güçlenmesini sağlayabilir. Senedin 18.8 seviyesinin altına kayması halinde ise 17.90 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 17.90-17.60

Satım aralığı: 18.60-19.10

Endeks Ağırlığı (%): 0.37

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.013 puan arttı.



Emlak Konut GMYO



Çıkışta

Alıcılar güçleniyor. 19.18 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 20.8 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 22.26 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 19.90 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 19.90-19.50

Satım aralığı: 21.20-21.10

Endeks Ağırlığı (%): 0.97

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.096 puan arttı.



Enka İnşaat



Desteğinin üzerinde tutunmalı

86.00 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 92.00 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 89.75 seviyesinin altına kayması halinde ise 86.00 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 86.00-84.00

Satım aralığı: 92.00-87.50

Endeks Ağırlığı (%): 1.44

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.003 puan arttı.



Ereğli Demir Çelik



Hacim artmalı

Hisse yükselirken hacim düşüyor. 36.46 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. Ancak hacim zayıf. 38.98 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 40.95 seviyesine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 36.19 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 38.00-37.00

Satım aralığı: 39.00-40.00

Endeks Ağırlığı (%): 2.91

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.083 puan arttı.



İş Bankası (C)



Çıkışta

Alıcılar güçleniyor. 12.91 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 13.74 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 14.30 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 12.80 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 12.80-12.10

Satım aralığı: 14.30-13.00

Endeks Ağırlığı (%): 2.39

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.083 puan arttı.



Kardemir (D)



Alıcılar güçlü

42.84 seviyesinden güç topladı. Yükseliş seyrinde, 47.25 seviyesinin aşılması alımların güçlenmesini sağlayabilir. Senedin 46.5 seviyesinin altına kayması halinde ise 43.75 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 43.75-42.50

Satım aralığı: 45.00-49.25

Endeks Ağırlığı (%): 0.73

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.044 puan arttı.



Kuyas Yatırım



Dirençler izlenmeli

Güç topluyor. 67.65 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 76.50 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 66.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 66.00-62.00

Satım aralığı: 76.50-68.00

Endeks Ağırlığı (%): 0.61

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.003 puan azaldı.



Oyak Çimento



Hacim artmalı

Hisse yükselirken hacim düşüyor. 21.02 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. Ancak hacim zayıf. 22.16 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 23.21 seviyesine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 20.86 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 21.90-21.20

Satım aralığı: 22.10-23.10

Endeks Ağırlığı (%): 0.58

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.014 puan arttı.



Turkcell



Hacim artmalı

Hisse yükselirken hacim düşüyor. 95.05 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. Ancak hacim zayıf. 101.6 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 106.05 seviyesine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 94.29 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 99.00-98.50

Satım aralığı: 101.00-104.00

Endeks Ağırlığı (%): 2.19

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.033 puan arttı.



Tofaş Oto. Fab.



Atakta

290.75 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda seviyesine yönlendirecektir. 290.75 seviyesindeki desteğinin altına kayması halinde 272.50 seviyesini test edebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 272.50-262.50

Satım aralığı: 295.00-280.00

Endeks Ağırlığı (%): 0.78

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.060 puan arttı.



TR Anadolu Metal Madencilik



Sıkışma yaşıyor

Haftayı primsiz tamamladı. 144.7 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 138.8 seviyesinin altındaki kapanışlarda 131.43 seviyesindeki desteğini test edebilir. 138.8 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda 145.95 seviyesindeki direncine yönelebilir. İzlenmeli 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 138.00-130.00

Satım aralığı: 139.00-146.00

Endeks Ağırlığı (%): 0.54

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.008 puan azaldı.



Türkiye Sigorta



Dirençler izlenmeli

Güç topluyor. 5.97 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 6.46 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 6.10 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 6.10-6.10

Satım aralığı: 6.15-6.15

Endeks Ağırlığı (%): 0.67

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.005 puan arttı.



Vakıflar Bankası



Dirençler izlenmeli

Güç topluyor. 31.94 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 36.50 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 32.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 32.50-31.25

Satım aralığı: 36.50-35.75

Endeks Ağırlığı (%): 0.47

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.007 puan arttı.