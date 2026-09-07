Altın haftaya düşüşle başladı: Gram, çeyrek, yarım ve tam altın bugün ne kadar? 7 Eylül 2026 güncel altın fiyatları

Altın piyasasında haftanın ilk işlem gününde aşağı yönlü bir seyir öne çıktı. ABD'de beklentilerin üzerinde gelen istihdam verileri, Fed'in faiz artışına yönelebileceği beklentilerini desteklerken değerli metal üzerinde baskı oluşturdu.

Yatırımcılar ise bu hafta ABD'den gelecek enflasyon rakamlarını takip edecek. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar? Gram altın ve çeyrek altın kaç TL’den işlem görüyor? İşte 7 Eylül 2026 güncel altın fiyatları...