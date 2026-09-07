ARA
DOLAR
48,43
0,00%
DOLAR
EURO
56,35
0,20%
EURO
ALTIN
6732,00
-0,04%
ALTIN
BIST 100
13821,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Altın
  • Altın haftaya düşüşle başladı: Gram, çeyrek, yarım ve tam altın bugün ne kadar? 7 Eylül 2026 güncel altın fiyatları

Altın haftaya düşüşle başladı: Gram, çeyrek, yarım ve tam altın bugün ne kadar? 7 Eylül 2026 güncel altın fiyatları

ABD'de güçlü gelen istihdam verileri, Fed'in faiz artışına gidebileceği yönündeki beklentileri güçlendirirken altın fiyatları yeni haftaya düşüşle başladı. Piyasalarda bu hafta açıklanacak ABD enflasyon rakamları yakından izlenecek. Peki, gram altın bugün kaç TL? Çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar? İşte 7 Eylül 2026 Pazartesi güncel altın fiyatları...

Ekonomist
Ekonomist
Altın haftaya düşüşle başladı: Gram, çeyrek, yarım ve tam altın bugün ne kadar? 7 Eylül 2026 güncel altın fiyatları

Altın piyasasında haftanın ilk işlem gününde aşağı yönlü bir seyir öne çıktı. ABD'de beklentilerin üzerinde gelen istihdam verileri, Fed'in faiz artışına yönelebileceği beklentilerini desteklerken değerli metal üzerinde baskı oluşturdu. 

Yatırımcılar ise bu hafta ABD'den gelecek enflasyon rakamlarını takip edecek. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar? Gram altın ve çeyrek altın kaç TL’den işlem görüyor? İşte 7 Eylül 2026 güncel altın fiyatları...

1 Ons altın fiyatları 7 Eylül 2026

Ons altın fiyatları 7 Eylül 2026

Alış: 4.389,46 dolar

Satış: 4.390,03 dolar

2 7 Eylül 2026 gram altın ne kadar oldu?

7 Eylül 2026 gram altın ne kadar oldu?

Alış: 6.847,88 TL

Satış: 6.848,77 TL

3 7 Eylül 2026 çeyrek altın ne kadar?

7 Eylül 2026 çeyrek altın ne kadar?

Alış: 11.027 TL

Satış: 11.175 TL

4 7 Eylül 2026 yarım altın fiyatları

7 Eylül 2026 yarım altın fiyatları

Alış: 22.082 TL

Satış: 22.322 TL

5 7 Eylül 2026 tam altın ne kadar oldu?

7 Eylül 2026 tam altın ne kadar oldu?

Alış: 43.850,04 TL

Satış: 44,722,37 TL

6 7 Eylül 2026 Cumhuriyet altını fiyatları

7 Eylül 2026 Cumhuriyet altını fiyatları

Alış: 43.942 TL

Satış: 44.476 TL

CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL