Kadın kooperatiflerine e-ticarette 5 yıllık destek: İlk 6 ay komisyon yok

Ticaret Bakanlığı, kadın kooperatiflerinin dijital pazarlardaki etkinliğini artırmaya yönelik yeni bir iş birliğine imza attı. Türkiye'nin önde gelen beş e-ticaret aracı hizmet sağlayıcısıyla yapılan protokolle, kadın kooperatiflerinin e-ticarete erişiminin kolaylaştırılması ve bu alandaki rekabet güçlerinin artırılması hedefleniyor.

"Kadın emeğini daha görünür ve güçlü hale getirmeye yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz"

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Ticaret Bakanlığı olarak, kooperatiflerimizin üretim ve ticaret hayatındaki etkinliğini artırmaya, kadın emeğini daha görünür ve güçlü hâle getirmeye yönelik çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz.

2025-2029 Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı kapsamında, ortaklarının çoğunluğu kadınlardan oluşan ve kadın emeğini değerlendiren kooperatiflerin dijital pazarlara erişimini güçlendirmek amacıyla Ticaret Bakanlığımız ile Hepsiburada, N11, PTTAVM, Pazarama ve Trendyol arasında “T.C. Ticaret Bakanlığı ve E-Ticaret Aracı Hizmet Sağlayıcıları Arasında Kadın Kooperatiflerini E-Ticaret Yoluyla Destekleme Protokolü” imzalandı.

Kadın kooperatiflerine 5 yıl boyunca avantajlar sağlanacak

Kadın kooperatiflerine 5 yıl boyunca önemli avantajlar sağlanacağı kaydedilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Protokol kapsamında kadın kooperatiflerinin e-ticaret platformlarında daha kolay yer alması ve ürünlerini daha geniş pazarlara sunabilmesi için önemli destekler sağlanacak.

Bu kapsamda:

Kadın kooperatifleri, protokole taraf e-ticaret platformlarına ücretsiz kayıt olabilecek.

Kooperatiflerden alınacak komisyon oranı, ilk 6 ay boyunca %0, takip eden 4,5 yıl boyunca ise %1 olarak uygulanacak.

Kooperatif ürünleri; platformların ana sayfa bannerları, özel kategori alanları ve sosyal medya kampanyalarında öne çıkarılarak görünürlükleri artırılacak.

E-ticaret ortamlarında ürünü bulunan kooperatifler için “Kooperatif Ürünleri” etiketiyle özel görünürlük alanları oluşturulacak ve özel kampanya dönemleri düzenlenecek."

"e-ticaret ekosistemindeki görünürlüklerine katkı sağlaması bekleniyor"

Ayrıca, iş birliğinin e-ticaret ekosistemindeki görünürlüklerini ve pazar paylarını artırmasına katkı sağlaması da beklendiğini ifade edildi:

"Sağlanan bu imkânlarla kadın kooperatiflerinin dijital ticaret kanallarına girişlerinin kolaylaştırılması, satış ve pazarlama kapasitelerinin geliştirilmesi ve ürünlerinin Türkiye genelinde daha geniş tüketici kitlelerine ulaştırılması amaçlanıyor.

İş birliğinin, kadın kooperatiflerinin dijital dönüşümünü hızlandırmasının yanı sıra e-ticaret ekosistemindeki görünürlüklerini ve pazar paylarını artırmasına katkı sağlaması bekleniyor.

Ticaret Bakanlığı olarak; üreten, istihdam sağlayan ve ekonomimize değer katan kadın kooperatiflerimizin yanında olmaya, kooperatiflerimizin dijitalleşmesini, pazara erişimini ve rekabet gücünü destekleyen politikaları kararlılıkla hayata geçirmeye devam edeceğiz."