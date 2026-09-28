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Altın haftaya sert düşüşle başladı! Gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar? 28 Eylül 2026 güncel altın fiyatları

Altın fiyatları, petrol fiyatlarındaki yükselişin enflasyon kaygılarını artırması ve Fed'in yeni faiz artırımlarına gidebileceği beklentilerinin güçlenmesiyle haftaya sert kayıpla başladı. Piyasalardaki düşüşün ardından yatırımcılar güncel altın fiyatlarını yakından takip ediyor. Peki, gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar? İşte 28 Eylül 2026 Pazartesi güncel altın fiyatları...

Ekonomist
Ekonomist
Altın haftaya sert düşüşle başladı! Gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar? 28 Eylül 2026 güncel altın fiyatları

Altın fiyatları haftanın ilk işlem gününde sert düşüşle gündemde. Petrol fiyatlarındaki yükselişin enflasyon endişelerini artırması ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz artışına gidebileceği beklentisinin güçlenmesi, altın fiyatlarını aşağı çekti. 

Haftaya kayıpla başlayan altının ardından güncel fiyatlar yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar? Gram, çeyrek, yarım ve tam altın kaç TL? İşte 28 Eylül 2026 Pazartesi altın fiyatlarında son durum...

1 Ons altın fiyatları 28 Eylül 2026

Ons altın fiyatları 28 Eylül 2026

Alış: 4.175,28 dolar

Satış: 4.175,92 dolar

2 28 Eylül 2026 gram altın ne kadar oldu?

28 Eylül 2026 gram altın ne kadar oldu?

Alış: 6.584,87 TL

Satış: 6.585,88 TL

3 28 Eylül 2026 çeyrek altın ne kadar?

28 Eylül 2026 çeyrek altın ne kadar?

Alış: 10.666 TL

Satış: 10.777 TL

4 28 Eylül 2026 yarım altın fiyatları

28 Eylül 2026 yarım altın fiyatları

Alış: 21.331 TL

Satış: 21.548 TL

5 28 Eylül 2026 tam altın ne kadar oldu?

28 Eylül 2026 tam altın ne kadar oldu?

Alış: 42.979,03 TL

Satış: 43.825,88 TL

6 28 Eylül 2026 Cumhuriyet altını fiyatları

28 Eylül 2026 Cumhuriyet altını fiyatları

Alış: 42.532 TL

Satış: 42.970 TL

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