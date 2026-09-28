Altın haftaya sert düşüşle başladı! Gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar? 28 Eylül 2026 güncel altın fiyatları

Altın fiyatları haftanın ilk işlem gününde sert düşüşle gündemde. Petrol fiyatlarındaki yükselişin enflasyon endişelerini artırması ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz artışına gidebileceği beklentisinin güçlenmesi, altın fiyatlarını aşağı çekti.

Haftaya kayıpla başlayan altının ardından güncel fiyatlar yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar? Gram, çeyrek, yarım ve tam altın kaç TL? İşte 28 Eylül 2026 Pazartesi altın fiyatlarında son durum...