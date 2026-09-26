Endekste Düşüş Sürüyor

Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 59.45 milyar TL ile Türk Hava Yolları hissesinde olurken, bu şirketi 57.62 milyar TL ile Tüpraş takip etti. Endeksin düşüşünde Holding sektöründeki kaybın etkili olduğu görülmekte. Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 4.6 azalışla 12,888 puandan kapattı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 264 seviyesinde bulunuyor. Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 138.17 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST 100 endeksi 7, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının altında hareket ediyor. Endeksin hareketli ortalamalarının altında kalması aşağı yönlü hareketleri destekleyebilir.

RSI göstergesi 31.68 seviyesinde bulunan endeksin momentumunun 89.47 seviyesinde olduğu görülüyor. CCI göstergesinin -131.54 seviyesinde olması endeksi yukarı yönde destekleyebilir. Yukarı yönlü hareketlerde 13,130 ve 13,371 direnç seviyeleri olarak takip edilecek. Olası geri çekilmelerde ise 12,768 ve 12,647 destek seviyeleri söz konusu. 2 yıllık tahvil faizi 40.28 seviyesinde bulunuyor.



Anadolu Efes



Satıcılar güçlü

Güç kaybediyor. 19.36 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 18.40 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 18.69 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 18.40-17.60

Satım aralığı: 18.80-19.80

Endeks Ağırlığı (%): 0.88

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.019 puan arttı.



Batıçim Batı Anadolu



Para çıkışı gözleniyor

Hissede 2.28 seviyesinin altındaki kapanışlarda 1.77 seviyesine doğru gerileyebilir. 2.28 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 3.48 seviyesindeki direncini test edebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 1.77-1.73

Satım aralığı: 3.48-4.34

Endeks Ağırlığı (%): 0.20

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.053 puan azaldı.



Çan2 Termik



Düşüşte

1.25 seviyesinden başlayan düşüş seyrinde. 1.13 seviyesinin altındaki kapanışlarda güç kaybı devam edebilir. 1.13 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda toparlanmayı deneyebilir. İlk direnci 1.28 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 1.06-0.90

Satım aralığı: 1.28-1.16

Endeks Ağırlığı (%): 0.21

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.006 puan azaldı.



Eczacıbaşı İlaç



Satıcılar güçlü

Güç kaybediyor. 67.9 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 56.00 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 62.6 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 56.00-51.50

Satım aralığı: 68.50-71.00

Endeks Ağırlığı (%): 0.21

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.005 puan arttı.



Efor Yatırım



Düşüşte

19.67 seviyesinden başlayan düşüş seyrinde. 13.2 seviyesinin altındaki kapanışlarda güç kaybı devam edebilir. 13.2 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda toparlanmayı deneyebilir. İlk direnci 18.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 8.55-5.80

Satım aralığı: 18.00-18.80

Endeks Ağırlığı (%): 0.32

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.073 puan azaldı.



Garanti Bankası



Satıcılar güçlü

Güç kaybediyor. 135.9 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 127.00 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 129.4 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 127.00-126.00

Satım aralığı: 131.00-131.00

Endeks Ağırlığı (%): 1.95

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.086 puan arttı.



Hektaş



Düşüşte

2.43 seviyesinden başlayan düşüş seyrinde. 2.16 seviyesinin altındaki kapanışlarda güç kaybı devam edebilir. 2.16 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda toparlanmayı deneyebilir. İlk direnci 2.60 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 1.90-1.79

Satım aralığı: 2.60-2.78

Endeks Ağırlığı (%): 0.25

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.008 puan azaldı.



Katılımevim Tas. Fin.



Düşüşte

22.26 seviyesinden başlayan düşüş seyrinde. 14.62 seviyesinin altındaki kapanışlarda güç kaybı devam edebilir. 14.62 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda toparlanmayı deneyebilir. İlk direnci 36.25 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 8.20-5.83

Satım aralığı: 36.25-45.50

Endeks Ağırlığı (%): 0.68

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.318 puan azaldı.



Mia Teknoloji



Düşüşte

25.3 seviyesinden başlayan düşüş seyrinde. 24.8 seviyesinin altındaki kapanışlarda güç kaybı devam edebilir. 24.8 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda toparlanmayı deneyebilir. İlk direnci 30.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 20.50-17.40

Satım aralığı: 30.00-30.75

Endeks Ağırlığı (%): 0.16

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.032 puan azaldı.



Pasifik Eurasia Lojistik



Düşüşte

55.45 seviyesinden başlayan düşüş seyrinde. 36.42 seviyesinin altındaki kapanışlarda güç kaybı devam edebilir. 36.42 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda toparlanmayı deneyebilir. İlk direnci 117.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 15.70-8.40

Satım aralığı: 117.00-145.00

Endeks Ağırlığı (%): 0.07

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.084 puan azaldı.



Petkim



Dirençler izlenmeli

Güç topluyor. 20.58 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 23.10 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 20.48 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 21.50-20.80

Satım aralığı: 22.00-23.20

Endeks Ağırlığı (%): 0.68

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.065 puan arttı.



Sasa Polyester



Düşüşte

2.41 seviyesinden başlayan düşüş seyrinde. 2.11 seviyesinin altındaki kapanışlarda güç kaybı devam edebilir. 2.11 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda toparlanmayı deneyebilir. İlk direnci 2.47 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 1.85-1.39

Satım aralığı: 2.47-2.12

Endeks Ağırlığı (%): 1.29

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.044 puan azaldı.



Şişe Cam



Satıcılar güçlü

Güç kaybediyor. 40.92 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 37.75 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 39.14 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 37.75-36.75

Satım aralığı: 41.00-41.25

Endeks Ağırlığı (%): 1.50

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.060 puan arttı.



TAV Havalimanları



Hareket marjı dar

Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 284 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 272 seviyesinin altındaki kapanışlarda 267.50 seviyesindeki desteğini test edebilir. 272 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 275.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 267.50-267.50

Satım aralığı: 275.00-270.00

Endeks Ağırlığı (%): 1.21

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.072 puan arttı.



Türk Altın İşletmeleri



Satıcılar güçlü

Güç kaybediyor. 52.4 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 46.75 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 48.4 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 46.75-43.75

Satım aralığı: 51.00-49.25

Endeks Ağırlığı (%): 1.15

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.053 puan arttı.



Tüpraş



Desteklerinde tutunmayı deneyebilir

424.25 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 402.50 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 410.75 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 415.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 402.50-362.50

Satım aralığı: 415.00-457.50

Endeks Ağırlığı (%): 9.62

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.310 puan arttı.



Ülker Bisküvi



Satıcılar güçlü

Güç kaybediyor. 90.75 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 84.50 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 87.5 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 84.50-82.50

Satım aralığı: 90.50-90.50

Endeks Ağırlığı (%): 0.36

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.015 puan arttı.