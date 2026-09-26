Borsada geçen hafta yeni iş ilişkisi duyuran 9 şirket var

Borsa İstanbul'da payları işlem gören ve geçen hafta KAP'a yeni iş ilişkisi başlığı altında açıklama yapan şirketler şöyle:
1 YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş. (YEOTK)
Şirketten yapılan açıklama şöyle:
Şirketimiz ile Azerbaycan'ın enerji şebeke işleticisi Azerenerji CJSC arasında, 250 MWh kapasiteli Batarya Enerji Depolama Sistemi'nin finansman dâhil anahtar teslim kurulumu için EPC-F (Mühendislik, Tedarik, İnşaat ve Finansman) modeliyle toplam 58.600.000 ABD doları tutarında sözleşme imzalanmıştır.
Şirketimizin yurt dışında mühendislik ve uygulama yetkinliklerini finansman çözümleriyle birleştirdiği projenin finansmanı, toplam dört yıllık geri ödeme süresiyle yerel bankalar aracılığıyla sağlanacaktır.
2025 yılında sözleşmeleri imzalanan ve bu yılın ikinci çeyreğinde devreye alınan toplam 500 MWh kapasiteli iki sistemin ardından hayata geçirilecek proje, Azerbaycan'ın enerji depolamada bölgesel liderliğini pekiştirecektir.
Proje kapsamında batarya, PCS, BMS ve EMS sistemlerinin mühendislik, tedarik, inşaat, kurulum ve devreye alma çalışmaları ile yüksek gerilim trafo merkezi ve şebeke entegrasyonu gerçekleştirilecektir.
İnşaat çalışmalarına hızla başlanacak ve tüm sistem bir yıl içerisinde devreye alınacaktır. Projede kullanılacak bataryalar, grup şirketimiz REAP Battery tarafından üretilecektir.
2 GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. (GESAN)
Şirketten yapılan açıklama şöyle:
Şirketimiz, Türkiye sanayisinin önemli kuruluşlarından biri ile, Mardin ilinde gerçekleştirilecek "Mardin-2 Lisanssız Güneş Enerji Santrali Projesi" kapsamında sözleşme imzalanmıştır.
Söz konusu projenin toplam sözleşme bedeli 73.985.000,00 USD olup, güncel USD/TL kuru esas alındığında yaklaşık 3.610.534.585 TL'ye karşılık gelmektedir.
Projenin; yatırımcı firmaya, yenilenebilir enerji kapasitesinin artırılmasında, sürdürülebilir enerji dönüşümünde ve enerji verimliliğinde katkı sağlaması beklenmektedir. Söz konusu sözleşmenin Şirketimizin faaliyetlerine ve finansal sonuçlarına olumlu katkı sağlaması öngörülmektedir.
3 HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ A.Ş. (HRKET)
Şirketten yapılan açıklama şöyle:
Şirketimiz ile Duqm City Renewable Energy SPC şirketi arasında, Umman'da yeni kurulacak olan Duqm Rüzgâr Enerji Santrali (RES) Projesindeki rüzgâr türbinlerine ilişkin vinç ile montaj ve elektrik ve mekanik kurulum hizmetlerinin sağlanması konusunda anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmanın toplam bedeli 3.500.000 USD olup, söz konusu projenin 2026 yılı sonunda tamamlanması beklenmektedir.
4 ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş. (ARDYZ)
Şirketten geçen hafta yapılan iki açıklama şöyle:
-Şirketimiz, son kullanıcısı bir kamu kurumu olan proje kapsamında, ilgili kurumun bilgi işlem altyapısında kullanılmak üzere donanım temelli bilişim malzemelerinin tedarikine ilişkin olarak özel bir şirketten KDV dahil 8.644.144,80 USD (422.008.014 TL) tutarında sipariş almıştır. Söz konusu sipariş kapsamında gerçekleştirilecek teslimatların, Şirketimizin ciro ve kârlılığına olumlu katkı sağlaması beklenmektedir.
-Şirketimiz, Tokat Erbaa Belediyesi tarafından muhammen bedeli 430.320.000 TL olan "Tokat Erbaa Belediyesi Sınırları İçerisinde Elektronik Denetleme Sisteminin (EDS) Garanti, Bakım, Onarım ve İşletilmesi İşinin Kiraya Verilmesi" ihalesinde, gelir paylaşımı modeli kapsamında en avantajlı teklifi vererek 24.09.2026 tarihinde 10 yıl süreli ihale sözleşmesini imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme kapsamında elde edilmesi öngörülen gelirlerin, Şirketimizin EDS alanındaki uzun vadeli ve tekrarlayan gelir yapısının güçlendirilmesine ve ciro ile kârlılığına olumlu katkı sağlaması beklenmektedir.
5 ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (ASELS)
Şirketten yapılan açıklama şöyle:
ASELSAN ile ROKETSAN arasında Hava Savunma Sistemlerine yönelik alt bileşenlerin tedariki kapsamında toplam tutarı 1.234.210.000,- Euro olan sözleşme imzalanmıştır.
6 ASTOR ENERJİ A.Ş. (ASTOR)
Şirketten yapılan açıklama şöyle:
Şirketimiz ile Amerika Birleşik Devletleri'nde yerleşik iki firma arasında, güç transformatörü tedariğine ilişkin olarak bugün toplam 33.781.500 ABD Doları (Otuz Üç Milyon Yedi Yüz Seksen Bir Bin Beş Yüz ABD Doları) tutarında bir sözleşme imzalanmıştır. Sözleşme bedelinin, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın sözleşme tarihindeki ABD Doları döviz alış kuru (48.7323/USD) esas alındığında Türk Lirası karşılığı 1.646.250.192,45
TL'dir. Söz konusu siparişlerin teslimatlarının 2027- 2028 yılı içeresinde gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Sözleşme bedelinin, Şirketimizin 2025 yılı sonu hasılatına oranı %4,7'dir.
7 ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş. (ORGE)
Şirketten geçen hafta yapılan iki açıklama şöyle:
-Şirketimizin, Ankara ilinde inşası devam etmekte olan Turkcell Hyperscale (Hiper Ölçekli) Veri Merkezi Projesi'nin ilk etap elektrik işlerinin yapımına yönelik olarak verdiği 4.950.000 EUR+KDV (Bugün tarihli TCMB döviz kuru ile 275.973.885 TL+KDV) teklifin kabul edildiği ve ihalenin Şirketimiz lehine sonuçlandığı İşveren CDC Taahhüt İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından Şirketimize bildirilmiştir. İşveren ile sözleşme görüşmelerine başlanmıştır. İşin 10 ayda tamamlanması planlanmaktadır. Sözleşme görüşmelerinin olumlu ya da olumsuz şekilde tamamlanması sonrasında gerekli açıklamalar yatırımcılarımız ve kamuoyu ile paylaşılacaktır.
-Şirketimizin devam eden işleri arasında yer alan Bodrum Hillside Hotel Projesi'nde 564.097.394 TL+KDV tutarındaki sözleşme büyüklüğü, bugüne kadar kesilmiş faturalar ile 85.161.112 TL artışla 649.258.506 TL+KDV tutarına ulaşmış bulunmaktadır. Bodrum Hillside Hotel Projesi'nde çalışmalarımız devam etmektedir.
8 CEO EVENT MEDYA A.Ş. (CEOEM)
Şirketten yapılan açıklama şöyle:
Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde 30 Eylül – 4 Ekim 2026 tarihleri arasında düzenlenecek, Şanlıurfa GAP Havalimanı' nda gerçekleştirilecek olan Teknofest Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nin koordinasyon ve destek hizmetleri Şirketimiz tarafından verilecek olup, bu kapsamda 207.000.000 TL+KDV cironun gerçekleşmesi beklenmektedir.
9 KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ ÜRETİM A.Ş. (KLYPV)
Şirketten yapılan açıklama şöyle:
Şirketimiz ile yurtiçi yerleşik bir şirket arasında güneş enerjisi panellerinin satışına ilişkin sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu sözleşmenin bedeli KDV hariç 92.435.718,47 TL olup, 2026 yılı sonuna kadar sözleşme konusu panellerin teslimi ve hasılata yansıması planlanmaktadır.