Borsada geçen hafta yeni iş ilişkisi duyuran 9 şirket var

Şirketten geçen hafta yapılan iki açıklama şöyle:

-Şirketimiz, son kullanıcısı bir kamu kurumu olan proje kapsamında, ilgili kurumun bilgi işlem altyapısında kullanılmak üzere donanım temelli bilişim malzemelerinin tedarikine ilişkin olarak özel bir şirketten KDV dahil 8.644.144,80 USD (422.008.014 TL) tutarında sipariş almıştır. Söz konusu sipariş kapsamında gerçekleştirilecek teslimatların, Şirketimizin ciro ve kârlılığına olumlu katkı sağlaması beklenmektedir.

-Şirketimiz, Tokat Erbaa Belediyesi tarafından muhammen bedeli 430.320.000 TL olan "Tokat Erbaa Belediyesi Sınırları İçerisinde Elektronik Denetleme Sisteminin (EDS) Garanti, Bakım, Onarım ve İşletilmesi İşinin Kiraya Verilmesi" ihalesinde, gelir paylaşımı modeli kapsamında en avantajlı teklifi vererek 24.09.2026 tarihinde 10 yıl süreli ihale sözleşmesini imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme kapsamında elde edilmesi öngörülen gelirlerin, Şirketimizin EDS alanındaki uzun vadeli ve tekrarlayan gelir yapısının güçlendirilmesine ve ciro ile kârlılığına olumlu katkı sağlaması beklenmektedir.