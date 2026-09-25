Bugün temettü ödeyen 1 hissenin fiyatında düzeltme yapıldı

Borsa İstanbul A.Ş., hak kullanımı nedeniyle bugün 1 hissenin fiyatında değişiklik gerçekleştiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamayla duyurdu.
Açıklamaya göre, Mopaş Marketçilik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MOPAS) paylarının fiyatında temettü ödemesi nedeniyle düzeltme yapıldı.
Borsa İstanbul A.Ş.’nin KAP’a ilettiği açıklamanın detayları şu şekilde:
Mopaş Marketçilik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MOPAS)
Pay Başına Brüt Temettü: 0,2747252 TL
Pay Başına Net Temettü: 0,2335164 TL
Temettü Ödemesi Sonrası Teorik Fiyat: 19,535 TL
(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)