ARA
DOLAR
48,85
0,05%
DOLAR
EURO
55,67
0,14%
EURO
ALTIN
6613,79
0,04%
ALTIN
BIST 100
13821,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Borsa
  • Bakan Şimşek başkanlığında fon zirvesi: Ödeme süreci nasıl olacak?

Bakan Şimşek başkanlığında fon zirvesi: Ödeme süreci nasıl olacak?

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında, ilgili kurum ve kuruluşların katılımıyla, 7 portföy yönetim şirketinin 131 yatırım fonuna ilişkin tasfiye ve ödeme süreçlerine yönelik teknik çalışmalar ele alınacak.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Son Güncellenme:
Bakan Şimşek başkanlığında fon zirvesi: Ödeme süreci nasıl olacak?

Hazine ve Maliye Bakanlığından alınan bilgiye göre Şimşek, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu görüşmeleri sonrasında ABD'den bugün öğle saatlerinde dönüyor.

Bakan Şimşek başkanlığında ilgili kurum ve kuruluşların katılımıyla yapılacak toplantıda 7 portföy yönetim şirketinin 131 yatırım fonuna ilişkin tasfiye ve ödeme süreçlerine yönelik teknik çalışmalar masaya yatırılacak.

Yarın da devam etmesi beklenen toplantılar kapsamında tasfiye ve ödeme süreçlerinin adil, sağlıklı ve mümkün olan en kısa sürede yürütülmesine yönelik uygulama esasları ele alınacak.

Çalışmalarda yatırımcıların hak ve menfaatlerinin korunması temel öncelik olacak. Piyasaların sağlıklı işleyişinin ve finansal istikrarın desteklenmesine yönelik atılabilecek adımlar da ilgili kurumların görev ve yetkileri çerçevesinde belirlenecek.

Toplantılarda ayrıca kurumlar arası koordinasyon ve izlenecek yol haritası teknik düzeyde değerlendirilecek.

0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL