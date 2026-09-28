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Bakan Şimşek'ten fon yatırımcıları için açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, piyasa bozucu işlemlere ilişkin hukuki sürecin sürdüğünü belirterek, Adalet Bakanlığı ile koordinasyon içinde fon yatırımcılarının meşru haklarının gözetildiğini vurguladı.

Ekonomist
Ekonomist
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Bakan Şimşek'ten fon yatırımcıları için açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, fon soruşturmalarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Reel sektörümüzün yatırım, istihdam, üretim ve ihracat kapasitesini korumak önceliğimizdir. Piyasa bozucu işlemlere karışanlara yönelik hukuki süreç devam etmekte olup bu faaliyetlerle ilgisi bulunmayan kişi ve şirketlere yönelik herhangi bir işlem yapılmayacaktır. Adalet Bakanlığımız ile koordinasyon içinde fon yatırımcılarımızın meşru haklarını gözetiyoruz. Gelişmelerin finansal sisteme ve reel ekonomiye olumsuz yansımaması için başta piyasanın ihtiyaç duyduğu likidite olmak üzere gereken tedbirleri almaya devam edeceğiz. Kamuoyunun, süreçle ilgili yetkili kurumlarımızın açıklamalarını takip etmesi önem taşımaktadır."

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, piyasa bozucu işlemlere karışanlara yönelik hukuki sürecin devam ettiğini, bu faaliyetlerle ilgisi bulunmayan kişi ve şirketlere yönelik herhangi bir işlem yapılmayacağını belirterek, "Adalet Bakanlığımız ile koordinasyon içinde fon yatırımcılarımızın meşru haklarını gözetiyoruz." ifadesini kullandı.

Şimşek sosyal medya hesabından fon soruşturması kapsamında devam eden sürece ilişkin paylaşımda bulundu.

Reel sektörün yatırım, istihdam, üretim ve ihracat kapasitesini korumanın öncelikleri olduğunu vurgulayan Şimşek, şunları kaydetti:

"Piyasa bozucu işlemlere karışanlara yönelik hukuki süreç devam etmekte olup bu faaliyetlerle ilgisi bulunmayan kişi ve şirketlere yönelik herhangi bir işlem yapılmayacaktır. Adalet Bakanlığımız ile koordinasyon içinde fon yatırımcılarımızın meşru haklarını gözetiyoruz. Gelişmelerin finansal sisteme ve reel ekonomiye olumsuz yansımaması için başta piyasanın ihtiyaç duyduğu likidite olmak üzere gereken tedbirleri almaya devam edeceğiz."

Bakan Şimşek, kamuoyunun, süreçle ilgili yetkili kurumların açıklamalarını takip etmesinin önem taşıdığına dikkati çekti.

 

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