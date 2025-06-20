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Borsa, altın, dolar: Haftalık performans

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 1,17, gerilerken, altının gram fiyatı yüzde 1,24 azalış, dolar/TL yüzde 0,58, avro/TL yüzde 0,46 artış kaydetti.

20 Haziran 2025 | 21:39
Borsa, altın, dolar: Haftalık performans
  • BIST 100 endeksi, en düşük 9.092,69 puanı ve en yüksek 9.434,14 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 1,17 altında 9.203,37 puandan tamamladı.
  • Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,24 azalışla 4 bin 296 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,25 düşüşle 29 bin 33 liraya indi.
  • Geçen hafta sonu 7 bin 290 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 1,29 azalarak 7 bin 196 liraya geriledi.
  • Bu hafta ABD doları yüzde 0,58 artarak 39,6680 liraya, avro da yüzde 0,46 artışla 45,7470 liraya çıktı.
  • Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,67, emeklilik fonları yüzde 1,24 değer kaybetti.
  • Kategorilerine göre bakıldığında, yatırım fonları arasında en çok kazandıranlar yüzde 0,86 ile "para piyasası" fonları oldu.

 

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  • ALTIN GRAM - TL 4297,23 0,08%
  • ALTIN ONS 3368,55 -0,06%
  • BIST 100 9203,37 1,11%
  • DOLAR/JAPON YENI 146,085 0,392%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,37445 0,32079%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 78,5 0,3997%
  • DOLAR/TURK LIRASI 39,6785 0,1471%
  • EURO/DOLAR 1,1518 0,1809%
  • EURO/TURK LIRASI 45,7644 0,4851%
  • STERLIN/DOLAR 1,34451 -0,17374%
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Bedelsiz kararını duyurdu: Yüzde 700
BIST 30, BIST 100... Endeks değişimleri açıklandı
Pazartesi günü temettü dağıtacak 2 şirket var
Air Europa iddiası vardı: Türk Hava Yolları'ndan açıklama geldi
Borsa, altın, dolar: Haftalık performans
Astor Enerji'den bağlı ortaklık satışı hakkında açıklama
Sabancı Holding'de organizasyonel değişiklik
Yabancıdan üç ayın en yüksek hisse alımı
ASELSAN'dan 70,6 milyon euroluk sözleşme
19 Haziran borsada gün sonu rakamları
Anadolu Efes'ten Rusya açıklaması
Bugün 2 hissenin fiyatında düzeltme var (20 Haziran)
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 2 şirket (19 Haziran)
Borsada bugün temettü dağıtacak 2 şirket var
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