Borsa, altın, dolar: Haftalık performans

- BIST 100 endeksi, en düşük 9.092,69 puanı ve en yüksek 9.434,14 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 1,17 altında 9.203,37 puandan tamamladı.
- Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,24 azalışla 4 bin 296 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,25 düşüşle 29 bin 33 liraya indi.
- Geçen hafta sonu 7 bin 290 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 1,29 azalarak 7 bin 196 liraya geriledi.
- Bu hafta ABD doları yüzde 0,58 artarak 39,6680 liraya, avro da yüzde 0,46 artışla 45,7470 liraya çıktı.
- Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,67, emeklilik fonları yüzde 1,24 değer kaybetti.
- Kategorilerine göre bakıldığında, yatırım fonları arasında en çok kazandıranlar yüzde 0,86 ile "para piyasası" fonları oldu.