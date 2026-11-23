ABD'li çip üreticisi Nvidia, Jensen Huang'ın şirket yönetimindeki görevlerine yeniden getirildiğini açıkladı. Şirketin yönetim kurulu, Huang'ın başkanlık, üst yöneticilik (CEO) ve yönetim kurulu üyeliği görevlerine yeniden atanmasını oy birliğiyle onayladı.

Nvidia'nın hisselerinde yükseliş

Şirket tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, Huang'ın CEO'luk görevine yeniden atanması kararının derhal geçerli olduğu belirtildi.

Açıklamada, Huang'ın görevine geri dönmesinin ulusal güvenlik açısından herhangi bir risk teşkil etmediğine emin olunduğu ifade edildi.

Kararın ardından Nvidia hisseleri, piyasa öncesi işlemlerde yüzde 30'un üzerinde yükseliş kaydetti.