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  • Bu hafta hangi yatırım aracı ne kadar kazandırdı ve kaybettirdi?

Bu hafta hangi yatırım aracı ne kadar kazandırdı ve kaybettirdi?

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 5,67, dolar/TL yüzde 0,07 değer kazanırken, avro/TL ​​​​​​​yüzde 0,62 ve altının gram satış fiyatı da yüzde 0,12 değer kaybetti.

29 Temmuz 2023 | 09:25
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Bu hafta hangi yatırım aracı ne kadar kazandırdı ve kaybettirdi?

BIST 100 endeksi, en düşük 6.538,29 ve en yüksek 7.096,99 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 5,67 artarak 7.067,28 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,12 değer kaybıyla 1.698 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,14 kayıpla 11 bin 259 liraya geriledi.

Geçen hafta sonu 2.795 lira olan çeyrek altının satış fiyatı 2.790 liraya indi.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,07 değer kazancıyla 26,9540 liraya çıkarken, avro yüzde 0,62 kayıpla 29,7540 liraya geriledi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 1,30, bireysel emeklilik fonları yüzde 1,53 değer kazandı.

Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 3,00 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.

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